Генеральный директора «Северэлектро» Азамат Кожомкулов. Фото / пресс-служба «Северэлектро».

Пресс-служба компании «Северэлектро» сообщила, что 18 августа в компании сменился генеральный директор.

Новым директором «Северэлектро» назначили Азамата Кожомкулова. А Улана Астаркулова по решению совета директоров сняли с должности главы компании.

Астаркулов занимал должность главы компании после смены власти в октябре 2020 года. Тогда на это место его назначил Садыр Жапаров будучи и. о. президента. До этого Астаркулова утвердили в совете директоров компании. До прихода Астаркулова главой «Северэлектро» был Доскул Бекмурзаев.

Однако такое решение привело к расколу коллектива «Северэлектро» : несогласные электрики и рабочие вышли 30 октября 2020 года на акцию протеста и забастовку. Тогда они говорили, что назначение Астаркулова прошло незаконно, и его надо пересмотреть.

Затем 2 ноября сотрудники компании повторно вышли на митинг. Одна часть коллектива все так же против назначения нового руководства и считает его проявлением коррупции в сфере энергетики, другая часть вышла на митинг «в поддержку закона», то есть фактически в поддержку назначения Астаркулова.

В самой компании позже заявили, что поддерживают новое руководство. Там считают, что их сфера должна оставаться вне политики на благо населения.

Кто такой Астаркулов?

Полной биографии Астаркулова в открытых источниках нет. Однако известно, что ранее Астаркулов занимал пост коммерческого директора «Северэлектро». А в 2017 году он возглавил Кун-Тууский айылный кенеш Сокулукского района Чуйской области.

Что известно о Кожомкулове?

До прихода на пост главы «Северэлектро» Азамат Кожомкулов работал главой муниципального предприятия «Бишкексвет». Еще раньше в 2011 году он работал коммерческим директором «Северэлектро», тогда он попал на эту должность, так как в отношении генерального и коммерческого директоров начали разбирательство правоохранители.