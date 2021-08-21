Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что теперь налоги можно оплатить не только в налоговой, но и в столичных центрах обслуживания населения (ЦОН).

Отмечается, что такое решение принято, чтобы уменьшить нагрузку на территориальные налоговые управления, банки и почтовые отделения, а также для удобства граждан.

В муниципалитете уточнили, где именно бишкекчане могут оплатить налоги:

– ЦОН №1 по адресу: 12-й микрорайон, ул. Нуркамал, 29 (здание торгового центра “ДК”);

– ЦОН №2 по адресу: ул. Чокана Валиханова, 2;

– ЦОН №3 по адресу: проспект Молодой Гвардии, 4;

– ЦОН №4 по адресу: проспект Жибек Жолу, 381.

Также в мэрии напомнили, что налог на транспортное средство необходимо оплатить до 1 сентября, а до 2 сентября — земельный налог и налог на квартиры и дома.