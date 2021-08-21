Пресс-служба МЧС сообщила, что в Чуйской области произошла авария. В результате ДТП погибли четыре человека: трое взрослых и один ребенок. Еще два человека получили травмы различной тяжести.

По данным ведомства, водитель автомашины Mercedes-Benz наехал на бетонное ограждение на 50-и километре дороги Бишкек-Нарын-Торугарт близ села Ивановка.

Фото: Пресс-служба МЧС.

В МЧС добавили, к приезду спасателей скорая помощь уже забрала троих погибших. Сотрудники МЧС вынесли оставшихся трех пострадавших и передали медикам.

В Ысык-Атинской территориальной больнице, куда привезли пострадавших, сообщили, что одна их них скончалась при поступлении в больницу. Ей диагностировали открытую черепно-мозговую травму и разрыв внутренних органов.

Остальные пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.