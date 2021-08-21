Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что по факту ДТП на улице Токомбаева (Южная магистраль) возбуждено уголовное дело.

По данным милиции, 20 августа в 18:26 водитель машины Porsche Boxster не справился с управлением и врезался в бетонный бордюр, а также в металлический столб. В итоге машина перевернулась, а водитель скончался на месте.

В ГУВД уточнили, что за рулем автомобиля находился 31-летний С.А. Начато расследование по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств». Назначены экспертизы.

По словам очевидцев, машина двигалась на «бешенной скорости».