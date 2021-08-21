СМИ Кыргызстана, ссылаясь на свои источники, сообщили, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев провел свадьбу своего сына Тамерлана в госрезиденции «Ала-Арча». Отмечается, что торжество состоялось 16 августа.

По их данным, на свадьбу пригласили 100 человек, однако им запретили фотографировать и отобрали мобильные телефоны.

Также СМИ написали, что ведущим вечера был известный артист Чынгыз Мырзаев, а молодоженов поздравили звезды кыргызской эстрады, в том числе и певица Самара Каримова.

При этом в госрезиденции отрицают информацию о свадьбе.

«Нет, когда это могло произойти? Если бы это было так, то я бы знал. Это ложная информация», — заявил газете Super.kg директор госрезиденции «Ала-Арча» Адилет Билимбек уулу.

Однако схожую информацию опубликовал на своей странице в фейсбуке активист и член политической партии «Туран»* Эрлан Бекчоро уулу. Он написал, «ходят слухи о том, что много людей пришли с дорогими подарками на свадьбу к Ташиеву, но тех, кто не смог зайти отдать подарок еще больше».

*Руководитель партии «Туран» Жениш Молдокматов был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков во время смены власти в октябре 2020 года. Ранее он создал движение против новой Конституции.

Также задержан и другой член партии «Туран» и активист Тилекмат Куренов. Он тоже выступал против конституционной реформы.

Сын Ташиева

В 2013 Тамерлан был задержан по подозрению в краже колес. Тогда, кроме Тамерлана Ташиева, милиция задержала еще троих подростков при попытке украсть колеса автомобиля в 5 микрорайоне Бишкека.

Через год дело передали в районный суд Бишкека. Потерпевшие отказались от обвинений. Однако в апреле этого года дело направили в Октябрьский райсуд на пересмотр.

Камчыбек Ташиев был назначен главой ГКНБ после смены власти в октябре 2020 года. На этот пост его назначил президент Садыр Жапаров. Известно, что Ташиев и Жапаров являются давними соратниками и основателями партии «Мекенчил».

Читать еще: