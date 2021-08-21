В соцсетях распространилось видео, в котором бишкекчанин отругал иностранных граждан и заставил их убрать мусор со двора жилого дома. По его словам, они выбрасывали мусор в неположенном месте.

«Вот чтобы нам потом не говорили, что мы к иностранцам плохо относимся, вызвали сотрудников мэрии. Они все зафиксировали. Посмотрите, разбросали тут мусор. Приехали как гости, но ведут себя по-хамски», — сказал горожанин на видео.

Видео: 24.kg

На место инцидента приехали сотрудники санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека. Они составили протокол на гражданина Пакистана М.Ш. по статье «Выброс, сжигание мусора в неустановленных местах» Кодекса о нарушениях и оштрафовали его на 5 500 сомов.