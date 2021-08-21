В Москве 20 августа сразу после пятничного намаза в мечеть пришли силовики. Правозащитный проект в России ОВД-Инфо сообщил, что верующим не давали выйти из мечети и проверяли документы.

Несколько человек из места событий отметили, что у прихожан требовали деньги, если они хотят выйти. Кроме того, по их словам, одного человека сильно избили — его увезли на машине скорой помощи.

По данным «ОВД-Инфо», к девяти часам вечера около 60 человек доставили в отдел полиции. Мусульман с российским гражданством отпустили после проверки паспортов. У мигрантов также проверяли и регистрацию.

По данным «Новой газеты», задержания связаны с операцией, проводимой ФСБ и ОМОНом. Задержанных просто доставляют в отдел, чтобы вышеуказанные органы провели необходимую проверку.

Позже адвокат правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Лидия Аносова сообщила, что у задержанных взяли образец их ДНК.

Российские СМИ утверждают, что 20 августа проверки прошли не только в одной мечети, а во всех мечетях Москвы. У прихожан проверяли их регистрацию.

Фото на заглавной странице иллюстративное.