Центральная Азия состоит из пяти развивающихся стран, которые уже 30 лет независимы. Каждая страна имеет отличия, но их все объединяет то, что в обучающих программах для молодежи отдельно не проработано сексуальное просвещение.

В школах и университетах центральноазиатских стран нет предметов, где говорят о сексуальном образовании — эта тема слишком табуирована. Практически каждый раз, когда возникает вопрос о том, что они нужны — это приводит к скандалу. Существующее в странах региона общественное мнение гласит, что говорить о таких вещах «стыдно», «уят».

Но даже если какая-то информация о них и попадает в школьный курс, она не всегда достоверна — например, в Узбекистане в школьных учебниках по биологии можно найти недостоверные данные о том, как передается ВИЧ.

Считается, что сексуальным образованием и вопросами репродуктивного здоровья, вплоть до обычной гигиены, должны заниматься родители. Но и они не всегда обладают достаточным уровнем знаний.

Поэтому подростки и молодые люди не могут получить комплексные знания о сексе, контрацепции, беременности, родах, инфекциях, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, гепатите, о строении половых органов и их особенностях.

Ранние незапланированные беременности и аборты, проблемы с репродуктивным здоровьем в будущем, венерические болезни — не единственные последствия многолетнего «уята».

Сейчас Центральная Азия — один из регионов, где быстрее всего распространяется эпидемия ВИЧ. Это подтверждается в докладе о глобальной эпидемии СПИДа 2020 от организации ООН — ЮНЭЙДС, которая в глобальном масштабе борется с эпидемией ВИЧ и СПИДа по всему миру.

Достоверные знания молодежи заменяют мифы. Чтобы узнать наиболее популярные из них и развеять их, мы провели опрос с личного инстаграм-аккаунта журналистки, чья аудитория состоит из проживающих в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане людей в возрасте от 18-30 лет. Около ста человек отписались по этому поводу, рассказали о мифах, в которые раньше сами верили и с какими сталкивались в реальной жизни и на форумах.



В нем было несколько вопросов: «Какие мифы о сексе вы чаще всего слышали?», «С какими мифами о сексе вы сталкивались и в какие верили сами?» Мы отобрали самые часто встречающиеся ответы, составили подборку мифов о сексе в Центральной Азии и разоблачили их.

Арт: Анастасия Черепанова

«Можно учиться на порно, если не знаешь, что делать»

Миф и его последствия: Из-за отсутствия сексуального образования и доступности порнографии считается, что она — наглядный пример того, как происходит секс.

Парень из Узбекистана рассказал о своем опыте и о том, как среди друзей в подростковом возрасте бытовало именно такое мнение.

«Парни узнают все чаще из порно. Кажется, что тебе надо все знать заранее и друзья, знакомые — все так делали. Мы толком не обсуждали ничего между собой, только каждый пытался понять, что надо будет делать и как», — делится Икром (имя изменено).

Факт: На практике порно укрепляет ложные представления о сексе: демонстрирует позы, в которых неудобно находиться. При сравнении себя с актерами могут возникнуть комплексы из-за вида, формы или размера половых органов.

Регулярный же просмотр порно может вызвать зависимость, избавиться от которой поможет только психотерапевт.

Кроме того, сам секс в порнографии жесток и нереалистичен. О том, что там мало общего с реальностью, часто говорят и сами актеры в интервью.

«Простыня без крови после брачной ночи — позор»

Миф и его последствия: Этот миф связан с культом девственности, который сохранился до сих пор. Само определение девственности означает отсутствие опыта в сексе как у мужчин, так и у женщин. Но сейчас понятие обязательной девственности до брака применяется в основном к женщинам.

В центральноазиатских странах сексуальный опыт девушек до брака стигматизируется. Во многих случая, если у девушки был секс до брака, то она вынуждена отправляться на операцию по восстановлению девственности. Так она сможет пройти проверку на девственность, которая в странах Центральной Азии до сих пор определяет «ценность» невесты.

Нередко если после первой брачной ночи родственницы жениха и невесты не находят кровь на простыне, то от невесты отказывается семья жениха. Домой ей тоже вернуться сложно — девушку покрывают позором.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, «ООН-женщины» и Всемирная организация здравоохранения с 2018 года призывают отменить практику проверки на девственность из-за гендерной дискриминации. Кроме того, такие проверки могут негативно влиять на психическое и физическое здоровье женщин и девочек и даже привести к самоубийствам.

Факт: Гимен, вагинальная корона, девственная плева — все это названия той самой складки слизистой ткани, которая находится при входе во влагалище. Она имеет одно или несколько отверстий, через которые во время месячных выходят выделения.

У вагинальной короны бывает разное строение, разная пластичность, и разное количество кровеносных капилляров. От них зависит, будет ли кровотечение у женщины во время первого полового акта или нет.

Шведская ассоциация сексуального образования в 2013 году выпустила буклет о гимене.

Исследователи отметили, что слизистая, которая, как ранее считалось, «рвется», «лопается» и «исчезает», на самом деле остается с женщиной на всю жизнь. А кровь после первого полового акта необязательна, потому что физиология у всех разная.

Брошюра изменила привычное традиционное отношение к женской девственности. Она стала достаточно популярной и была переведена на английский, арабский и еще ряд языков. Однако в Центральной Азии до сих пор проводятся и проверки невест на девственность, и проверка простыней на наличие крови.

Арт: Анастасия Черепанова

«У нас только анальный и оральный секс, зачем нам презервативы?»

Миф и его последствия. Миф о том, что презервативы нужны только при вагинальном сексе, а для орального и анального — нет, тесно связан с практикой сохранять девственную плевы до свадьбы.

Ради сохранения плевы партнеры нередко занимаются только анальным и оральным сексом, думая, что никаких негативных последствий не будет. Но делают это без презервативов, считая, что они нужны только для того, чтобы не забеременеть.

Общий процент использования современных контрацептивов в Центральной Азии очень низкий как среди подростков, так и взрослых. Чаще их выбирают те, кто боится беременности.

Поэтому партнеры часто рискуют получить инфекции, передающиеся половым путем и даже не знать об этом. По данным ВОЗ, каждый день происходит около миллиона заражений ИППП, которые передаются не только вагинально, но и орально, и анально. Например, можно заразиться хламидиозом, гонореей, герпесом, сифилисом — и не все из этого легко и быстро лечится.

Кроме того, повышается риск заражения ВИЧ — по данным ЮНЭЙДС, при анальном сексе им можно заразиться в 10 раз чаще: слизистая толстой кишки ранима и хорошо снабжается кровью.

Риск заразиться ВИЧ через оральный секс значительно ниже, чем через вагинальный — около 4 случаев на 10 тысяч. Но утверждение, что это невозможно, неверно.

Факт: Презервативы нужны как защита от инфекций, передающихся половым путем и ВИЧ как при вагинальном сексе, так и при оральном и анальном.

При кунилингусе и анилингусе можно разрезать презерватив и использовать, как барьерную защиту. Посмотреть, как это сделать, можно здесь.

Все о ВИЧ, его профилактике и передаче, можно прочитать на сайте ЮНЕЙДС.

«Я вытащил, так что это не мой ребенок»

Миф. Прерванный половой акт — гарантия того, что нежелательная беременность партнерши не наступит.

Факт. Прерванный половой акт давно признан неэффективным способом предохранения от нежелательной беременности.

Дело в предэякуляте — жидкости, которая выделяется при возбуждении во время секса у мужчины и действует как естественная смазка.

Она может содержать в себе сперматозоиды, поэтому при проникающем сексе предэякулят способен привести к беременности, опередив основной поток семени.

Пока проведено недостаточно исследований, чтобы точно сказать, какое точно количество сперматозоидов попадает в предэякулят. Однако известно, что в 20-30% случаев содержимого предэякулята вполне достаточно, чтобы забеременеть.

Кроме того, сам процесс семяизвержения у мужчины может произойти на выходе из партнерши. И какая-то часть спермы останется внутри.

«С первого раза не залетишь»

Миф. Считается, что во время сексуального дебюта ни в коем случае не получится забеременеть. Однако это не так.

Факт. Для беременности нужна яйцеклетка и сперматозоид.

Для них нет никакой разницы в том, впервые происходит сексуальный контакт или же нет.

«Если не овуляция — то можно кончать»

Миф. «Бывший считал, что, если не овуляция, можно кончить в меня и я не забеременею», — поделилась девушка из Кыргызстана. Этот способ похож на «календарный метод», когда партнеры вычисляют дни овуляции и избегают контактов.

Подразумевается, что яйцеклетка созревает только в определенные дни, а в остальное время половой контакт не приведет к беременности.

Факт: Овуляция может сдвинуться из-за стресса, образа жизни или нагрузок.

Учитывая, что сперматозоиды могут оставаться в шейке матки, матке и фаллопиевых трубах до 6 дней, этот способ предохранения — абсолютно небезопасный.

«Потужиться, подмыться — и не забеременеешь»

Миф. «Подруги говорили, что если каким-то способом избавиться от спермы во влагалище (душ, потужиться), то нет шансов для беременности» — этот миф в той или иной форме написали пользователи из всех стран Центральной Азии.

Факт. Если во влагалище попала сперма — это все, что нужно для беременности.

Если внезапно порвался презерватив, или случился секс без защиты и есть риск забеременеть, воспользуйтесь экстренной контрацепцией.

Это ударная доза гормонов, которая может навредить организму девушки в зависимости от состояния ее здоровья и состава медикамента.

Поэтому рассматривайте ее, как крайний случай, а в остальное время используйте различные контрацептивы — таблетки, презервативы, спирали и так далее.

Арт: Анастасия Черепанова

«Они всегда говорят “нет”, а на самом деле это — “да”»

Миф: Существует миф о том, что отказ от ухаживаний, знаков внимания или же секса со стороны девушек и женщин — это завуалированное согласие на них. И если быть настойчивее и применить силу, то «нет» превратится в «да».

Из-за этого мифа в отношениях и при знакомствах между людьми на разных стадиях возникают ситуации, где незнание принципов согласия и отсутствие диалога приводят к насилию.

Принципы согласия на близость, в том числе и сексуальную, просты:

— возраст совершеннолетия; — осознанный и добровольный выбор, трезвый ум и состояние бодрствования;— равное положение, отсутствие давления и какого-либо страха отказа.

Кроме того, в странах Центральной Азии по сей день выдают замуж женщин без их согласия, до совершеннолетия, в Кыргызстане невест воруют и все эти нарушения прав человека считаются традициями. С такими «традициями» вопрос согласия партнерши в сексе отходит на второй план, и считается, что жена должна «исполнить супружеский долг».

Факт: Любая форма секса с человеком, который был против этого — изнасилование, за которое есть уголовная ответственность.

Многим кажется, что насильники — это незнакомые люди, но по статистике в 56% случаев это был партнер или муж женщины, а в оставшихся 33% — друг, знакомый или член семьи.

В каждой стране Центральной Азии есть уголовное наказание за изнасилование, но из-за осуждения общественности пострадавшие женщины зачастую не обращаются в милицию. Именно поэтому очень трудно выявить реальный масштаб сексуального насилия. Согласно исследованию, которое проводилось в США, пострадавшие от насилия не сообщают об этом в двух из трех случаев.

Понять, что все обоюдно, и что женщина или девушка согласна на какие-то взаимодействия можно вербально — спросить. Это ни в коем случае не «убьет романтику», вы будете уверены, что все в порядке.

Важно, находясь в отношениях с человеком, понимать, что он не давал вам согласия на все и навсегда, необходимо постоянно продолжать вести диалог.

Необходимо помнить, что флирт — это не согласие, внимание, подарки и забота не обмениваются на секс, а позвать смотреть фильм — это значит, что вы приглашаете человека к просмотру фильма.

Подробнее о принципе согласия вы можете почитать в материале WONDERzine.

«Гены первого партнера остаются в женщине и передаются первому ребенку»

Миф. Теорией о том, что в женщине остаются гены первого ее партнера и потом могут передаться ее детям, поделилась молодая мама из Казахстана, которая с ним столкнулась.

«Еще в детстве я прочитала об этом в каком-то журнале. В последующее время я часто натыкалась на эту теорию. Считаю это мракобесием, но сколько об этом информации, о разводах на почве того, что у некоторых пар проявляется “ген предков”, но обвиняют женщину, руководствуясь именно этой логикой», — поделилась Инна (имя изменено).

И она — не единственная, кто столкнулась с этим мифом. Это один из самых древних мифов, который активно используется для повышения нравственности, воздержания до свадьбы и не имеет ничего общего с реальностью.

Факт. Теорию о телегонии выдвинул немецкий зоолог в 19 веке Август Вейсман. Именно он впервые заговорил о том, что гены от первого партнера «сохраняются» у матери и передаются потомству. Вся теория построена на экспериментах на животных и овощах и насекомых, которые лишь подтвердили то, что люди не имеют пород и при размножении ген человека образуется только из яйцеклетки матери и сперматозоидов отца.

Ученые уже давно опровергли эту концепцию. С позиций современной науки эта концепция — предрассудок, суеверие, заблуждение, которое не подтверждается экспериментальными исследованиями.

«Вульва и вагина — одно и то же», и что делать с тампоном в туалете

Миф. «В школе мы с друзьями слышали много противоречивых историй насчет количества и функций отверстий у девушек», — пишет студент из Таджикистана.

О женских половых органах можно услышать много искаженных фактов и мифов.

Факт. Проще говоря, вульва — это то, что расположено снаружи. То есть клитор, большие и малые половые губы, лобок, преддверие влагалища. Влагалище (или же вагина) — трубкообразный орган, верхняя часть которого соединяется с маткой. Его длина около 10-12 см, ширина — около 3 см.

Рост никак не влияет на эти параметры, так же как и роды, количество партнеров, частота занятия сексом.

В преддверии же влагалища над ним снаружи расположено небольшое отверстие — выход из мочеиспускательного канала.

При месячных тампон (или менструальная чаша) располагаются во влагалище, моча же выходит из мочеиспускательного канала. Так что эти два мероприятия никак не пересекаются и не мешают друг другу, о чем, как оказалось, многие участницы опроса не знают.

О строении женских половых органов очень подробно и наглядно рассказано тут. А здесь вы можете почитать о других мифах о вагине, которые до сих пор мешают девушкам почувствовать уверенность в себе.

Арт: Анастасия Черепанова

«Лишиться девственности легко и просто»

Миф: Еще один популярный миф, связанный с девственностью — то, что первый сексуальный опыт проходит легко, быстро и просто. Однако в некоторых случаях это далеко не так.

«Лишиться девственности “легко и просто”, а у меня это заняло год», — пишет нам студентка из Узбекистана, делясь своим опытом.

Факт: На самом деле очень важно быть готовым к такому — в кино нам показывают, что это занимает пару минут и все происходит очень легко и непринужденно.

Романтизация «первого раза» лишает партнеров диалога и подготовки.

Если все идет не по привычному сценарию, происходит сильная стигматизация девушек, комплексы и страхи.

Кроме того, и парням, так и девушкам важно знать о том, что существует вагинизм. Этот феномен считают заболеванием, хотя он еще и недостаточно изучен.

Часто девушка не понимает, что происходит — при страстном желании секса мышцы смыкаются и процесс становится невозможным, но это корректируется при желании женщины. Обычно обращаются к сексологу и выясняют причины — у всех они индивидуальны.

От стигматизации и незнания об этой особенности женщины испытывают дискомфорт, однако с ней можно жить полноценной жизнью. Почитать об опыте одной из женщин с вагинизмом Саши Казанцевой можно тут.

Она рушит еще один миф о том, что секс — это только пенетрация (проникновение полового члена во влагалище), хотя женщине можно обойтись и без нее и получить оргазм без проникновения.

Это миф о вагинальном оргазме.

Долгое время считалось, что он существует, хотя от 30 до 40% женщин заявляют, что им ни разу не удавалось испытать оргазм лишь от проникновения во влагалище.

Позже начали делить оргазмы на клиторальный и вагинальный, а в итоге пришли к тому, что в 2009 году ученые представили 3D модель этого органа и все наконец прояснилось с точками G. Клитор оказался больше, чем мы думали — наружная часть имеет продолжение в виде двух пещеристых тел, которые расположены у входа во влагалище.

Следовательно, если во время прелюдий воздействовать на наружную часть и клитор, кровь приливает в пещеристые тела и оргазм станет возможным при пенетрации. Обо всех его возможностях и о том, почему порно не научит с ним правильно обращаться написано в этой статье.

Почему подросткам нужно сексуальное просвещение?

Самый большой страх для консерваторов, которые выступают против полового просвещения — то, что оно провоцирует повышенный интерес к сексу у детей и подростков, они начнут все пробовать и их невозможно будет остановить.

На самом деле, на примере развитых стран можно отметить обратный эффект. Чем больше подростки осведомлены о том, как устроен их организм и о том, какие могут быть последствия близости, тем меньше вероятность раннего полового контакта.

Не знать чего-то — это нормально, все можно и нужно гуглить, искать достоверные источники информации, игнорировать народные и ничем не подтвержденные методы, которые могут нанести иногда вред.

Есть множество разных, полезных подкастов на тему секса, где каждый найдет что-то по душе. Кроме того, почитать больше о сексе и вопросах, связанных с ним, можно тут, на платформе движения молодежи региона Восточной Европы и Центральной Азии TEENERGIZER и на других ресурсах.

Материал создан при поддержке Civil Rights Defenders.