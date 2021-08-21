Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 478 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 248 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 121;

Чуйская область — 51;

Джалал-Абадская область — 13;

Баткенская область — 16;

Иссык-Кульская область — 25;

Ошская область — 6;

Нарынская область — 9;

Таласская область — 6;

Ош — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 173 676 случаев заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 21 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 451 пациент. Еще 2 467 человек лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 492 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 165 860 пациентов.

По данным минздрава, на 21 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 630 тысяч человек. А вторую — более 339 тысячи человек.