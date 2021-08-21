Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 478 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 248 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.
- Бишкек — 121;
- Чуйская область — 51;
- Джалал-Абадская область — 13;
- Баткенская область — 16;
- Иссык-Кульская область — 25;
- Ошская область — 6;
- Нарынская область — 9;
- Таласская область — 6;
- Ош — 1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 173 676 случаев заражения коронавирусом.
Также штаб сообщил, что на 21 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 451 пациент. Еще 2 467 человек лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 492 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 165 860 пациентов.
По данным минздрава, на 21 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 630 тысяч человек. А вторую — более 339 тысячи человек.