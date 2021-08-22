Пресс-центр Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана сообщила, что 22 августа примерно в 00:30 часов в местности Эки-Таш автодороги Баткен-Исфана неизвестные лица закидали камнями две автомашины граждан Кыргызстана, направлявшихся в Ошскую область.

Дорога Баткен-Исфана. Фото: Turmush.

Пострадавших нет. Однако у машины «Мерседес-Бенц» повреждена дверь, а у «Хонда Стрим» разбито стекло.

В Погранслужбе отметили, что пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана планируют встретиться совместно с правоохранителями обеих сторон.

Это не первый случай, когда машины кыргызстанцев были закиданы камнями в Баткенской области. 29 июля в селе Таш-Тумшук таджикистанец закидал камнями автомобиль руководителей местных госорганов, прибывших осмотреть сгоревшие при приграничном конфликте дома.

В полпредстве Баткенской области тогда сообщили, что для расследования этого инцидента на границе встретились представители правоохранительных органов двух стран.

Начальник Исфаринского УВД Таджикистана пообещал, что вопрос о противоправных действиях граждан Таджикистана будет рассмотрен, нанесенный материальный ущерб будет выплачен, а в отношении граждан Таджикистана, бросавших камни, будут приняты меры в рамках закона.

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