Пресс-служба полномочного представительства президента в Иссык-Кульской области сообщила, что мастер спорта международного класса по плаванию Владислав Шулико 22 августа в 7:30 утра начал заплыв на озере Иссык-Куль.

Спортсмен стремится установить мировой рекорд, переплыв озеро в длину, что составляет 181 км. Шулико стартовал в Караколе. По плану, он должен выплыть в Балыкчы.

Фото: Пресс-служба полномочного представительства президента в Иссык-Кульской области.

В полпредстве отметили, что для безопасности спортсмена сопровождают лодки МЧС.

По словам пловца, он намерен доплыть до места назначения за 4-5 дней с учетом погоды и других факторов.

Ранее Шулико рассказал, что кинул клич пловцам, марафонцам всей Азии и дальнего зарубежья, но никто не согласился плыть озеро в длину.

«Мировым рекордом будет считаться даже если мы будем выходить на катер или теплоход, там спать и есть. Самое главное правило — это плыть без вспомогательных предметов — ласт, лопат, досточек и трубки, а второе правило – не выходить на твердую поверхность (сушу). То есть мы должны плыть и не сходить на сушу. Теплоход не считается твердой поверхностью», — рассказал спортсмен.