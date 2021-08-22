В Уфе в России с 13 по 22 августа прошел Чемпионат мира по борьбе среди молодежи. Кыргызские спортсмены смогли завоевать четыре медали: три бронзы и одно серебро.

Борчиха Калмира Билимбек кызы вышла в финал в весовой категории до 55 кг. До этого она одержала победу на спортсменкой из Монголии со счётом 6:4, затем над американкой — 10:0. В борьбе за выход в финал Билимбек кызы встретилась с россиянкой и выиграла, уложив ее на лопатки.

В финале борчиха уступила всего один балл спортсменке из Беларуси Алесе Гетмановой и получила серебряную медаль.

Второй медалисткой на Чемпионате мира стала Сезим Жуманазарова — младшая сестра Олимпийской чемпионки Мээрим Жуманазаровой. Она выступала в турнире весовой категории до 57 кг.

Жуманазарова в первой схватке одолела представительницу Швеции, но в четвертьфинале проиграла итальянке. В первом раунде утешительного турнира кыргызстанка победила представительницу Шри-Ланки и получила возможность побороться за бронзу.

В этом поединке она встретилась со спортсменкой из Польши Евой Штрельжик и победила ее со счётом 9:4. Сразу после боя она обнялась со своим отцом и тренером Рахмадилом Жуманазаровым, который приехал ее поддержать.

В мужской сборной Кыргызстана также две медали. Борец Акыйкат Кулжигит уулу стал бронзовым призёром Чемпионата мира по греко-римской борьбе среди молодёжи. Он выступал в весовой категории до 55 кг.

В первой схватке кыргызский спортсмен проиграл борцу из Узбекистана, который вышел в финал. В утешительном раунде Кулжигит уулу победил борца из Румынии, а в схватке за бронзу за 40 секунд одолел борца из Таджикистана Асламджона Азизова со счётом 9:0.

Также борец вольного стиля Мухаммад Абдуллаев завоевал бронзу Чемпионата мира среди молодежи. Он выиграл спортсмена из Монголии в утешительной схватке со счётом 11:0, а в поединке за бронзу встретился с борцом из Казахстана Махамбетом Нуржаубаевым. Схватка завершилась со счетом 4:1 в пользу кыргызского спортсмена.