Пресс-центр Погранслужбы ГКНБ сообщил, что 21 августа примерно в 10 утра в районе водозабора «Головной» таджикская сторона начала проведение дорожных работ, высыпав щебень на своей территории вблизи линии госграницы.

Водозабор «Головной».

«Позже, в районе 12 часов граждане Таджикистана начали копать траншеи на западной стороне реки Ак-Суу, используя специальную технику: экскаватор, погрузчик и пять грузовых автомашин КАМАЗ», — рассказали в Погранслужбе.

По данным ведомства, сразу после этого состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. Выяснилось, что дорожные работы проводила мэрия таджикского города Исфара.

В результате переговоров в 17:30 часов таджикская сторона прекратила работы по ремонту покрытия дороги и рытье траншеи.

В конце апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт. По предварительным данным, причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной.

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