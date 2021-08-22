Пресс-центр Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана сообщил, что 22 августа примерно в 11:15 часов в районе водозабора «Головной» граждане Таджикистана продолжили работы по выкопке траншеи вблизи госграницы.

Пограничная служба отметила, что это не первый факт, когда таджикская сторона нарушает достигнутые ранее договоренности по прекращению строительных работ у границы.

В ведомстве также рассказали, что 22 августа снова проходит встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана по этому вопросу. По их словам, пограничники отслеживают и контролируют обстановку на кыргызско-таджикском участке госграницы, все подразделения несут службу в повседневном режиме.

По данным Погранслужбы, на 22 августа 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная.

Таджикистан утром 21 августа начал проводить дорожные работы у водозабора «Головной», высыпав щебень на своей территории вблизи линии госграницы, а также начал копать траншеи на западной стороне реки Ак-Суу, используя специальную технику.

Видео: Kaktus.media.

В тот же день состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. В результате переговоров в 17:30 часов таджикская сторона прекратила работы по ремонту покрытия дороги и рытье траншеи.

В конце апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт. По предварительным данным, причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной.

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