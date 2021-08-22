Пресс-служба Центризбиркома сообщила, что территориальные избиркомы зарегистрировали кандидатов на пост мэра Бишкека, Оша и Токмока.

Так, на должность градоначальника столицы претендует всего один кандидат — Айбек Джунушалиев. В Оше также только один кандидат — Алмаз Мамбетов. Оба претендента сейчас занимают должности исполняющих обязанности мэров.

В Токмаке выдвинуто два кандидата: Урматбек Самаев и Азат Кубатбек уулу. Первый является действующим депутатом Жогорку Кенеша, второго выдвинула коалиция меньшинства.

Пресс-служба ЦИК отметила, что мэры городов Бишкек, Токмок и Ош избираются депутатами соответствующего городского кенеша путем тайного голосования на срок созыва городского кенеша. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа депутатов горкенеша.

Согласно закону, мэром может стать гражданин Кыргызстана с высшим образованием и со стажем более трех лет, владеющий госязыком. Также у мэра не должно быть судимостей, даже погашенных.

В ЦИК также напомнили, что выборы мэров назначены на 26 августа 2021 года.