Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли шесть пациентов с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 484 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 244 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 137;

Чуйская область — 45;

Иссык-Кульская область — 28;

Баткенская область — 12;

Джалал-Абадская область — 7;

Таласская область — 6;

Нарынская область — 4;

Ош — 3;

Ошская область — 2.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 173 920 случаев заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 22 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 405 пациентов. Еще 2 299 человек лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 448 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 166 308 пациентов.

По данным минздрава, на 22 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 634 тысяч человек. А вторую — более 352 тысячи человек.