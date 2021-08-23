Спортсменка Айсулуу Тыныбекова 23 августа на награждении участников Олимпийских игр в госрезиденции сообщила, что намерена поехать на следующие игры в Париже через три года.

«Бог даст силы, я буду участвовать в следующих играх. Приложу все усилия, чтобы завоевать золото», — сказала она.

Видео: Азаттык.

Тыныбекова заявила, что свою серебряную медаль она посвящает 30-летию независимости Кыргызстана.

Ранее тренер Тыныбековой Нурбек Изабеков заявил, что борчиха собирается готовиться к следующим Олимпийским играм. Однако тогда сама спортсменка ничего не говорила.

Айсулуу Тыныбекова — чемпионка мира по борьбе вольного стиля. Она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио-2020. До этого она уже дважды участвовала на Олимпийский играх, но не получила медали.

Кыргызстанка стала чемпионкой мира по борьбе в сентябре 2019 года. В 2020 году Тыныбекова выиграла золото на международном турнире в Италии и на индивидуальном Кубке мира в Сербии. Кроме того, она возглавила список UWW лучших борчих в мире.

Фото на заглавной странице: ОТРК.