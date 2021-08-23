Несколько членов совета аксакалов «Бакай» 23 августа вышли на митинг к зданию правительства. Один из них — правозащитник Анварбек Толомушев заявил, что совет требует немедленного прекращения вмешательства ГКНБ в дела муфтията.

Видео: 24.kg

По его словам, Госкомитет нацбезопасности вмешался в выборы муфтия, заставив семерых кандидатов на этот пост отказаться от участия в них в пользу Замира Ракиева.

«Султана Гапурова, который отказался это сделать, скрутили как террориста прямо у дверей муфтията перед экзаменом. Комиссия посчитала, что он не пришел. Так единственным претендентом на пост муфтия стал Ракиев», — рассказал аксакал.

Толомушев потребовал привлечь к ответственности сотрудников ГКНБ.

Кроме этого, правозащитник обвинил главу Госкомиссии по делам религий Тойгонбая Абдыкадырова в «плетении интриг и некомпетентности». Он заявил, что председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев помог Абдыкадырову прийти на эту должность.

«Мы требуем назначить компетентного человека на пост председателя Госкомрелигий, а не неграмотного друга Камчыбека Ташиева», — сказал член совета аксакалов.

Он также потребовал снять с должности муфтия Замира Ракиева и «выбрать на его место последователя традиционной религии».

По словам правозащитника, муфтий — последователь Фетхуллаха Гюлена, турецкого проповедника, чьи организации были признаны в Турции террористическими.

Ранее член партии «Нур» Руслан Бекназаров также заявлял, что сотрудники спецслужб оказали давление на некоторых кандидатов, претендовавших на пост муфтия.

В ГКНБ сразу ответили, что эта информация не соответствует действительности.

«ГКНБ не имеет права вмешиваться в дела Духовного управления мусульман Кыргызстана, так как по Конституции религия отделена от госуправления», — говорится в заявлении комитета.

Выборы муфтия состоялись 26 июня в здании филармонии. В них победил бывший казы Бишкека Замир Ракиев. Всего на этот пост претендовали девять кандидатов. После того, как прежний муфтий Максатбек Токтомушев со скандалом покинул эту должность, обязанности муфтия исполнял Жоробай Шергазыев.

Финансовые махинации в муфтияте

В начале 2021 года в ДУМК начался громкий скандал с получением взяток. 10 февраля во время «передачи взятки» сотруднику ГКНБ был задержан главный бухгалтер ДУМК Женишбек Бекиев.

В ГКНБ сообщили, что руководство муфтията через своего бухгалтера предложило взятку в размере $100 тысяч.

Этот факт был зарегистрирован по статье «Дача взятки в особо крупных размерах», задержанного водворили в ИВС ГКНБ. Позже Максат Токтомушев написал заявление об уходе с поста муфтия.

В тот же день стало известно о его задержании сотрудниками ГКНБ по подозрению «в причастности к финансовым махинациям в муфтияте». Его тоже водворили в ИВС ГКНБ.

Это вызвало общественный резонанс, сторонники Токтомушева выразили в соцсетях недовольство. 11 февраля они вышли на митинг и перед зданием ГКНБ потребовали выпустить Токтомушева под домашний арест.

Позже Первомайский райсуд постановил выпустить бывшего муфтия под домашний арест, без права покидать место проживания.

Тогда Токтомушев записал видеообращение, в котором заявил о попытках незаконно снять его с должности.

Читать еще: