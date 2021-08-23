Национальное информагенство «Кабар» сообщило, что 60 семей в селе Максат Лейлекского района Баткенской области переехали в новые дома. Жилье этих семей было разрушено в вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе в конце апреля 2021 года.

Построенные дома. Фото: КНИА «Кабар»

29 июля статс-секретарь Госстроя Самат Борубаев говорил, что восстановлено 60 из 140 разрушенных домов. Но тогда чиновник не назвал, в каком именно селе построили дома.

По данным информагентства, к 30-летию независимости Кыргызстана планируется достроить 140 новых домов для пострадавших в Лейлекском и Баткенском районах.

«Наряду с селом Максат продолжается строительство новых домов для пострадавших жителей сёл Арка, Интернационал и Сада», — пишет «Кабар».

В информагентстве добавили, что дома строят из СИП-панелей, что обеспечивает их быстрый ввод в эксплуатацию.

«Качество таких домов гарантировано и они соответствуют климатическим условиям Баткенской области. Кабмин выделил 700 млн сомов на немедленную реконструкцию пострадавших сёл», — сообщили в «Кабаре».

Ранее сообщалось, что 500 млн направят на строительство и ремонт социальных объектов: школ, детских садов и дорог, а остальные 200 млн на восстановление разрушенных и сожженных жилых домов.

Вооруженный конфликт

Приграничный конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тысяч человек.

Полного прекращения огня двум странам удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили более 80 таджикистанцев.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены.

По данным кыргызских властей, сумма ущерба составила более 1,3 млрд сомов.

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