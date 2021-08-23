Пресс-служба МЧС сообщила, что на 201 км автотрассы Бишкек — Ош Суусамырской долины Чуйской области столкнулись автомобиль марки Honda Stepwgn и грузовик Volvo. В результате ДТП погибли девять человек.

По данным МЧС, шесть женщин, двое мужчин и один ребенок скончались на месте. Ещё один мужчина получил травмы.

Легковой автомобиль марки Honda Stepwgn после столкновения. Фото: пресс-служба МЧС Грузовик Volvo после столкновения. Фото: пресс-служба МЧС

«На место ДТП привлечено группа из 5 спасателей […] Прибывшие на место спасатели извлекли тела из машин и передали сотрудникам МВД. Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь бригадой скорой помощи», — сообщили в МЧС.

Смертельные аварии

За последние несколько месяцев в Бишкеке, Чуйской области и по дороге в Иссык-Кульскую область произошел ряд крупных аварий со смертельным исходом.

Так 15 и 16 августа в двух авариях на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол Иссык-Кульской области погибли трое кыргызстанцев, еще тринадцать человек пострадали.

Также на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт в Тонском районе Иссык-Кульской области столкнулись микроавтобус и грузовик МАН. В результате аварии 7 пассажиров погибли, а 16 человек получили различные травмы.

По официальным данным, в течение шести месяцев 2021 года было зарегистрировано 3 396 ДТП, в которых погибли 329 человек.

На фоне этого президент Садыр Жапаров заявил, что обеспокоен увеличением количества ДТП, в которых погибают люди. Он поручил главе МВД Улану Ниязбекову усилить контроль и профилактику на дорогах.

После этого Ниязбеков раскритиковал работу ГУОБДД. Он поручил им работать в три смены, а если они не покажут результат за короткое время, то руководителям «придется уйти».

18 августа замглавы Управления дорожно-патрульной службы ГУОБДД Манас Сыдыгалиев назвал ряд причин, из-за которых в Кыргызстане происходят аварии с тяжкими последствиями.

По его мнению, водители «излишне самоуверенны», и думают, что не попадут в аварию. Кроме того, по его словам, водители часто выезжают на встречную полосу и превышают скорость. Он добавил, что наиболее частые ДТП с такими последствиями происходят на дорогах республиканского значения, таких как Бишкек — Ош и Бишкек — Каракол.

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