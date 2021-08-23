Пресс-служба МИД сообщила, что глава ведомства Руслан Казакбаев 20 августа принял нового посла Федеративной Республики Германия в Кыргызстане Габриэлу Геллил.

Там обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между странами.

Габриэла Геллил и Руслан Казакбаев. Фото: пресс-служба МИД

Во время встречи посол сообщила, что правительство Германии «в рамках двустороннего сотрудничества» выделит Кыргызстану 110 тысяч доз вакцины через механизм COVAX.

Однако, какие именно вакцины, предоставит ФРГ, не сообщается. Посол добавила, что вопросы логистики обсудят отдельно.

Ранее сообщалось, что к сентябрю в Кыргызстан доставят очередную партию вакцин Sinopharm. Также к осени в страну прибудет 259 тысяч доз американо-немецкой вакцины Pfizer/BioNTech.

Вакцинация в Кыргызстане

Сейчас в Кыргызстане можно привиться китайской вакциной Sinopharm, российским «Спутником V», англо-шведской AstraZeneca. Также страна в рамках гумпомощи получила казахскую вакцину QazVac.

Кыргызстан даже зарегистрировал её, но пока не начал им вакцинировать своих граждан.

По данным портала минздрава, остаток вакцин на 23 августа в стране составляет более 2 млн доз.

Кампания по вакцинации началась по Кыргызстану в конце марта 2021 года. Однако активная стадия вакцинации населения началась лишь в июле, после того как в страну доставили вторую партию вакцины Sinopharm и на фоне третьей волны коронавируса.

По данным Республиканского штаба, на 23 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 635 тысяч человек. А вторую — более 365 тысяч человек.

Также по данным минздрава, с начала пандемии выявили более 174 тысяч случаев заражения COVID-19. Всего скончалось за все время пандемии 2 489 пациентов.