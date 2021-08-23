Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 489 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 228 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице, а в Ошской области — ни одного.

Бишкек — 152;

Чуйская область — 27;

Иссык-Кульская область — 26;

Баткенская область — 2;

Джалал-Абадская область — 8;

Таласская область — 9;

Нарынская область — 3;

Ош — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 174 148 случаев заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 23 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 375 пациентов. Еще 2 159 человек лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 394 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 166 702 пациента.