Пресс-служба МИД сообщила о том, что республика ужесточает правила въезда для граждан Афганистана «с учетом нестабильной военно-политической ситуации» на его территории.

«…Во избежание проникновения на территорию Кыргызской Республики нежелательных лиц, а также массового въезда лиц, ищущих убежище, введены временные ограничения на оформление виз гражданам Афганистана, кроме оформления дипломатических и служебных виз (дипломатам и членам официальных делегаций)» — пояснили в МИД,

Также по данным дипломатического ведомства, сейчас «на стадии согласования» афганским студентам.

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Ранее погранслужба опровергла информацию о прибытии в Кыргызстан афганских беженцев, которая начала распространяться в соцсетях. В ведомстве заверили, что следят и за событиями в Афганистане после смены власти в стране, и за обстановкой на границе с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Эти страны граничат с Афганистаном напрямую.

«Для безопасности на кыргызско-таджикском и кыргызско-узбекском участках границы выставлены временные пограничные посты, Погранслужба совместно с другими силовыми структурами проводит плановую разведку», — сообщили в службе.

Афганские беженцы

13 августа ООН призвала соседние с Афганистаном страны не закрывать границы от беженцев, спасающихся от боевиков «Талибан»*

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.

«Количество человеческих жертв стремительно растет. Миссия ООН по содействию Афганистану предупредила, что без существенной деэскалации конфликта в стране будет побит антирекорд по количеству жертв среди гражданского населения за год — за всё время наблюдений ООН. Мы особенно обеспокоены влиянием ситуации на женщин и девочек. Начиная с конца мая, около 80 процентов от четверти миллиона афганских беженцев — женщины и дети», — сказала тогда официальная представительница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.

А официальный представитель Всемирной продовольственной программы Томсон Пхири охарактеризовал ситуацию в Афганистане, как «имеющую все признаки гуманитарной катастрофы».

По данным ООН, в Афганистане уже сейчас катастрофически не хватает еды: голодает каждый третий житель страны.

Захват Афганистана боевиками «Талибана»

Боевики радикального движения «Талибан» захватывали Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август. Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

По данным издания BBC, зарубежные посольства ряда стран уже эвакуируют своих представителей и дипломатов из Кабула.Кыргызстан также проводит эвакуацию своих граждан.

По информации BBC, еще в июле талибы контролировали всего 90 районов по всей стране, но уже к середине августа под их контролем оказались 345 районов 33 провинций Афганистана, в том числе столица Кабул. К середине сентября США должны были вывести все свои войска из страны полностью, но пока вопрос об окончательном выводе Вашингтоном не решен.

В Афганистане остается небольшая группа ополченцев, которые не считают талибов легитимной властью и сопротивляются им. Они находятся в провинции Пандшер — это сейчас единственная провинция, не подконтрольная талибам. Лидерами сопротивления стали Ахмад Масуд, сын бывшего лидера антиталибовской коалиции Ахмад-Шаха Масуда, и вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

После того, как бывший президент Афганистана сложил полномочия и сбежал из страны, Салех, согласно Конституции Афганистана, стал временным главой страны. Он сообщил об этом в своем Twitter и обратился к мировым лидерам за поддержкой и консенсусом. Пока его никто публично не поддержал.

По данным международного телеканала Al Jazeera, к середине понедельника, 23 августа, силы талибов отбили ряд районов на севере Афганистана, которые на прошлой неделе перешли в руки ополченцев. Они приближаются к Пандшеру.

Sputnik Афганистан со ссылкой на Herat Times же сообщил, что между Таджикистаном и Панджшером налажен воздушный мост. По данным этого СМИ, вертолеты сил сопротивления впервые доставили из Таджикистана оружие, боеприпасы и необходимые войскам ополчения материалы.

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