Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что фасад здания напротив торгового центра «Бишкек парк» по улице Киевской отремонтировали.

Отремонтированный фасад здание по улице Киевской. Фото / пресс-служба мэрии Бишкека.

В мэрии признались, что фасад нуждался в капитальном ремонте, «так как находился в плачевном состоянии». По информации муниципалитета, здание удалось отремонтировать за счет «привлеченных спонсоров».

Кто именно согласился выделить деньги на ремонт, в мэрии не сообщили. Ранее о том, что здание планируют отремонтировать за счет спонсоров сообщил аким Первомайского района Максат Нусувалиев.

Тогда Нусувалиев рассказал, что такое решение принято после публикаций в социальных сетях и многочисленных обращений горожан.

Фасад этого здания не первый раз привлекает внимание горожан. Например, в июне 2019 года столичная мэрия прикрыла лицевую часть дома баннером, потому что в Бишкеке проходил саммит ШОС.

Тогда Балбак Тулобаев будучи главой аппарата мэрии написал, что мэрия «прикрыла здание от безысходности».