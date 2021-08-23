Пресс-служба Министерства иностранных дел 23 августа дала разъяснение из-за информации в соцсетях об увеличении количества пакистанцев, которые находятся в Кыргызстане.

По данным ведомства, в МИД на встречу для разъяснений пригласили консула посольства Пакистана Тарика Али.

Транзит для мигрантов

Тарик Али рассказал, что большая часть прибывающих в Кыргызстан пакистанцев летит транзитом на работу в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию.

«Это связано с тем, что сейчас отсутствует прямое авиасообщение между Пакистаном и этими странами. Кроме Кыргызстана, аналогичный маршрут построен через Узбекистан», — рассказал Али.

Консул добавил, что прилетающие в Кыргызстан получают вакцины Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer и Sputnik-V. Однако только вакцинированные Pfizer находятся в стране 3-4 дня и летят дальше. Те, кто получил другие вакцины, ждут 10-14 дней.

Али рассказал, что из-за снижения заболеваемости COVID-19 в Пакистане, ОАЭ частично открыли границы для пакистанцев, имеющих долгосрочные визы.

«В ближайшее время открытие границ планируется со стороны Саудовской Аравии, таким образом, поток пакистанских граждан в Кыргызстан будет значительно снижен», — пояснил консул.

Туристов стало больше

Тем не менее, в МИД признают, что с середины июля этого года граждане Пакистана стали действительно чаще обращаться за кыргызскими визами.

Основная часть обращений поступает на портал «Электронная виза», где граждане Пакистана указывают целью поездки туризм. Поэтому они получают визы на срок до 30 дней.

«За июль-август 2021 года гражданам Пакистана по системе “Электронная виза” оформлено около 7,5 тысяч туристических виз», — отметили в ведомстве.

Поданные заявления проверяет орган нацбезопасности, чтобы не допустить в страну нежелательных лиц. По данным МИД, за июль-август правонарушений со стороны пакистанцев в Кыргызстане не зафиксировали.

Кроме МИД, на информацию об увеличении пакистанцев в Бишкеке ранее отреагировала Федерация студентов Пакистана в Кыргызстане.

На своей странице в фейсбуке объединение сообщило, что в последнее время пользователи публикуют информацию о пакистанцах в Бишкеке, связывая их с гражданами Афганистана.

«Просим всех жителей страны избегать негативного отношения к иностранным гражданам. Эти люди не студенты, они находятся здесь на карантине в течение 15 дней, после чего вылетят в Дубай и соответствующие страны», — говорится в обращении.

В тот же день Госпограничная служба опровергла информацию о том, что в Кыргызстан прибыли беженцы из Афганистана, бежавшие из захваченной талибами* страны.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.