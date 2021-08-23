Президент Садыр Жапаров 23 августа подписал скандальный закон «О защите от недостоверной (ложной) информации». Об этом сообщила пресс-служба главы страны.

Закон вступает в силу со дня публикации.

«Закон регулирует взаимоотношения лица, пострадавшего от недостоверной информации, и владельца информационных ресурсов, где данная информация была опубликована, регулирует их права и обязанности», — говорится в сообщении.

В пресс-служба также сообщили, что подписанный Жапаровым документ устанавливает дополнительные гарантии защиты граждан через личное обращение к владельцам информационных ресурсов, на защиту от распространения информации, не соответствующей действительности от них в интернете.

Предыстория закона

Проект закона «О защите от ложной и недостоверной информации» — это переработанный вариант скандального проекта «О манипулировании информацией». Документ почти год назад отправил на доработку с возражениями тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков.

Инициаторки законопроекта — депутатки Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова. Но его стали ассоциировать больше с Асылбаевой — она активно защищала законопроект, а пользователей, критиковавших его, называла «фейками и троллями».

После того, как президент вернул законопроект на доработку, о нём долгое время не упоминали, но 31 мая в парламенте создали группу для выработки согласованного варианта.

Итогом всего этого стало то, что 28 июля депутаты парламента приняли в трех чтениях проект закона. «За» принятие проголосовали 97 депутатов, всего пятеро были «против».

Законопроект прописывает деанонимизацию пользователей интернета, а также блокировку сайтов без решения суда, если там будет опубликована ложная информация.

Так в статье 5 закона говорится, что интернет-провайдер, хостинг-провайдер, владелец сайта или страницы ограничивают или запрещают доступ к ложной информации.

Кроме этого, интернет-провайдеры, владельцы пунктов публичного доступа обязаны «осуществлять идентификацию своих абонентов».

В 4 статье говорится, что владелец сайта или страницы сайта в интернете обязан разместить на своем сайте или странице свою фамилию и инициалы, электронный адрес «для направления ему сообщений».

Что не так с этим законом?

Еще до подписания закона против него выступали правозащитники, юристы и гражданское общество.

Общественный фонд «Институт Медиа Полиси» 28 июня опубликовал анализ к законопроекту «О защите от ложной и недостоверной информации».

Юристы, ознакомившись с переработанным законопроектом, пришли к выводу, что он подготовлен с нарушением закона «О Регламенте Жогорку Кенеша» и без выполнения указаний в возражении президента.

Кроме этого, сами нормы законопроекта «противоречат Конституции, международным договорам, нарушают права человека и устанавливают необоснованно дублирующие функции органов госвласти в условиях критического дефицита бюджета страны».

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Юристы просили депутатов при рассмотрении отклонить законопроект.

Вместе с этим они отметили, что в законопроекте под ложной, недостоверной информацией понимается «опубликование, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию». Но зачастую в суды по таким делам подают иски высокопоставленные чиновники.

«Следовательно, данный законопроект принимается в интересах этого круга людей, чтобы посредством административного ресурса защищать их от критики. В этом контексте невозможно гарантировать независимость рассмотрение уполномоченным органом заявлений, поскольку сам уполномоченный орган подотчетен этим лицам», — считают они.

При этом в законодательстве уже есть правовые механизмы и такие споры разрешаются через обращение с гражданским иском в суд.

Они также заявили, что законопроект дополнительно обременит интернет-провайдеров обязанностью по идентификации абонентов. При этом неясно, как это будет происходить на практике.