Пресс-служба ГУОБДД сообщила, что по итогам недельного рейда по стране было зафиксировано более 16 тысяч нарушений правил дорожного движения.

По данным патрульной милиции, по итогам рейдам чаще всего водители не подчинялись требованиям дорожных знаков — таких нарушений было выявлено почти 7 тысяч. Также почти 6 тысяч водителей нарушили правила эксплуатации машин.

Более 2 тысяч водителей превысили скорость, а 258 человек управляли машиной без водительского удостоверения. Еще 265 автолюбителей сели за руль пьяными.

По итогам рейда, на штрафную стоянку поставили 811 автомобилей.

В патрульной милиции отметили, что рейды проводят с целью предотвращения аварий и недопущения грубых нарушений правил.

Смертельные аварии

За последние несколько месяцев в Бишкеке, Чуйской области и по дороге в Иссык-Кульскую область произошел ряд крупных аварий со смертельным исходом.

Так 15 и 16 августа в двух авариях на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол Иссык-Кульской области погибли трое кыргызстанцев, еще тринадцать человек пострадали.

Также на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт в Тонском районе Иссык-Кульской области столкнулись микроавтобус и грузовик МАН. В результате аварии 7 пассажиров погибли, а 16 человек получили различные травмы.

По официальным данным, в течение шести месяцев 2021 года было зарегистрировано 3 396 ДТП, в которых погибли 329 человек.

На фоне этого президент Садыр Жапаров заявил, что обеспокоен увеличением количества ДТП, в которых погибают люди. Он поручил главе МВД Улану Ниязбекову усилить контроль и профилактику на дорогах.

После этого Ниязбеков раскритиковал работу ГУОБДД. Он поручил им работать в три смены, а если они не покажут результат за короткое время, то руководителям «придется уйти».

18 августа замглавы Управления дорожно-патрульной службы ГУОБДД Манас Сыдыгалиев назвал ряд причин, из-за которых в Кыргызстане происходят аварии с тяжкими последствиями.

По его мнению, водители «излишне самоуверенны», и думают, что не попадут в аварию. Кроме того, по его словам, водители часто выезжают на встречную полосу и превышают скорость. Он добавил, что наиболее частые ДТП с такими последствиями происходят на дорогах республиканского значения, таких как Бишкек — Ош и Бишкек — Каракол.