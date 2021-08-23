Официальный сайт кабинета министров, на котором обычно публикуются пресс-релизы, законопроекты и постановления, инициированные кабмином, не работает уже второй день.

«Проблемы с доступом на сайт начались с прошлой недели. Но тогда после нескольких обновлений страницы сайт открывался», — пишет kaktus.media.

Скрин с сайта кабмина

В пресс-службе кабмина «Клоопу» 23 августа сообщили, что неполадки начались вчера [22 августа] после того, как в здании правительства отключали свет.

«Из-за этого на серверах видимо произошёл сбой […] Сейчас специалисты работают над устранением неполадок. Надеемся, что до конца рабочего дня исправят», — сказали в кабмине.