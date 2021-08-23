Пресс-служба Госпограничной службы сообщила, что 22 августа в местности Торт-Кочо Баткенской области прошла встреча представителей Кыргызстана и Таджикистана.

На встрече обсуждались недавние инциденты, произошедшие на границе двух стран: закидывание камнями машин кыргызстанцев в местности Эки-Таш по дороге Бишкек — Исфана и рытье траншей таджикской стороной на водозаборе «Головной».

По итогам встречи стороны договорились расследовать факт закидывания камнями машин кыргызстанцев и провести с беседы с местными жителями, чтобы не допускать подобных случаев. Также таджикская сторона прекратила рыть траншеи напротив водозабора.

Инцидент с закидыванием камнями произошел в ночь на 22 августа. В результате происшествия никто не пострадал, однако у машины «Мерседес-Бенц» повреждена дверь, а у «Хонды Стрим» было разбито стекло.

До этого в конце июля в приграничье с таджикской стороны камнями закидали автомобиль руководителей кыргызских местных госорганов. Они прибыли осмотреть сгоревшие при приграничном конфликте дома.

О другом случае, с рытьем траншеи на водозаборе «Головной», стало известно 22 августа. Тогда в Погранслужбе отметили, что это не первый факт, когда таджикская сторона нарушает договоренности по прекращению строительных работ у границы.

Днем ранее, 21 августа, таджикская сторона начала проводить дорожные работы у водозабора «Головной», высыпав щебень на своей территории вблизи линии госграницы. В тот же день начали и копать траншеи на западной стороне реки Ак-Суу, используя специальную технику.