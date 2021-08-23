Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что 23 августа городские власти подписал меморандум с турецкой компанией Biotrend Energy о строительстве мусороперерабатывающего завода.

Документ подписали и.о. мэра Айбек Джунушалиев, министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов и президент турецкой компании Biotrend Energy Ильхан Доган.

Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека.

Согласно меморандуму, Biotrend Energy обязуется предоставить проект строительства завода и подготовить технико-экономическое обоснование за один месяц. При этом, в мэрии не уточнили, когда начнется и закончится строительство.

Кроме того, компания сама будет финансировать проект, вплоть до сдачи завода в эксплуатацию.

Что известно о Biotrend Energy?

Biotrend Energy — это дочерняя компания Doğanlar Holding. По данным мэрии, она была образована в 2017 году и уже имеет на счету 13 действующих заводов.

На сайте самой компании говорится, что Biotrend Energy инвестирует в производство чистой электроэнергии из твердых отходов.

В числе дочерних компаний Doğanlar Holding есть такие крупные фирмы, как Doğtaş, Kelebek, выпускающие мебель, а также строительная компания и торговый центр.

Страсти вокруг мусорного полигона

Это не первый раз, когда власти Кыргызстана собираются строить мусороперерабатывающий завод. В апреле 2019 года мэрия Бишкека объявила тендер на строительство завода, однако из-за пандемии сроки реализации проекта оттягивались. В итоге в тендере приняла участие всего одна компания.

Деньги на строительство завода и мусорного полигона в размере 22 млн евро еще в 2013 году выделил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): 11 млн из них — грант, 11 млн — кредит.

Однако строительство мусорного полигона затянулось на несколько лет. Только в 2017 году муниципальное предприятие «Бишкекский санитарный полигон» заключило контракт с компанией «Эхитусфирма Ранд и Туулберг» для строительства новой свалки.

Но подрядчик отодвигал сроки по разным причинам: земельный вопрос, им приостановили платежи, пандемия COVID-19.

На фоне этого прокуратура Бишкека начала проверку. Ведомство посчитало, что некоторые сотрудники мэрии, злоупотребляя своим должностным положением, сорвали постройку нового мусорного полигона для столицы. В январе 2019 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело на чиновников мэрии.

В июне 2021 года мэрия Бишкека сообщила о продлении контракта с эстонской фирмой и возобновлении рекультивации мусорного полигона. Но в июле подрядчики столкнулись с новыми трудностями — им не хватает ресурсов, так как цены на материалы в контракте, заключенном четыре года назад, отличаются от сегодняшних.

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