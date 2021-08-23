Что произошло?

В социальных сетях недавно распространилось видео, где глава ГКНБ Камчыбек Ташиев стоит у реки, а закадровый голос на фоне читает стихи о предательстве.

«Я очень не люблю, когда мне лгут. В глаза — одно, а за спиной — смеются. Когда меня с улыбкой предают. А сами тут же в верности клянутся», — говорит закадровый голос.

Видео с Ташиевым распространили в одноименном телеграм-канале, который посвящен главе ГКНБ. Однако после того как видео стало популярным, его удалили.

Что говорят соратники Ташиева?

До того, как видео удалили, у пользователей возникли вопросы, для чего снят и кому адресован видеоролик? У многих появились подозрения, что речь идет о ближайшем соратнике Ташиева — президенте Садыре Жапарове.

Но спустя пару дней директор телеканала «Регион ТВ»* Откурбек Рахманов сообщил, что слова из видеоролика посвящены бывшим соратникам главы ГКНБ, которые его предали и «в погоне за богатством, стали прислужниками власти».

«Благодаря воле Всевышнего и молитвам, Камчыбек Ташиев, как и народ, не сломался, и, хоть остался один, но достиг своей цели. В те дни он был с народом. Эти дни Камчыбека Ташиева стали большой историей», — написал Рахманов.

Кому именно посвящены слова из видео, Рахманов не уточнил, добавив, что «использование ролика для черного пиара не даст никаких результатов».

В интервью журналисту «Клоопа» Рахманов пояснил, что ролик был снят еще в 2020 году в преддверии парламентских выборов, прошедших в октябре. Об этом Рахманову известно, так как во время предвыборной кампании он работал в команде партии «Мекенчил». На тех выборах Ташиев значился первым в списке этой партии.

«Этот ролик был снят, когда ему [Ташиеву] было тяжело, но тогда видео не стали раскручивать», — рассказал он.

Кроме Рахманова, подробности о ролике рассказал гражданский активист Мукай Керимбаев. По его словам, закадровый голос мужчины читает стихи поэтессы Галины Головань «Я очень не люблю».

*Телеканал «Регион ТВ» в базе минюста зарегистрирован как «Телерадиокомпания АРТВ» — первым директором канала указан Рамиз Каимов, который числился в списках партии «Мекенчил» под номером 43.

Директор «Регион ТВ» Откурбек Рахманов в беседе с журналистом Адылом Акжол уулу подтвердил, что канал связан с Ташиевым.