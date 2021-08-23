Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия» раскритиковал идею временного размещения беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии.

По его словам, «западные партнёры» рассматривали вариант с размещением афганских беженцев в этих странах до получения ими виз в США и Европу. По мнению президента, эта идея «угрожает безопасности России».

«Значит в эти страны [Центральной Азии] можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса», — сказал глава России.

Путин считает, что ситуация в Афганистане имеет «прямое отношение» к безопасности России. Он добавил, что вопрос о ситуации в Афганистане будет обсуждаться между членами ОДКБ 23 августа.

«Они [страны ЦА] так или иначе являются нашими ближайшими партнерами и союзниками. У нас с ними есть общие границы, но нет визовых ограничений. Представьте себе: в любую из этих стран въехали беженцы, кто среди этих беженцев, откуда они, мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а, может быть, и миллионы. А у нас с этими ближайшими союзниками даже нет никаких визовых ограничений […]

Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов. Никто не хочет возвращения туда. И нам [преступные] элементы оттуда не нужны — из Афганистана и из Сирии тоже», — отметил Путин.

В МИДе Кыргызстана ИА 24.kg сообщили, что американская сторона просила власти Кыргызстана о транзите своих военных и афганских беженцев, а не о размещении.

23 августа власти Кыргызстана ужесточили правила въезда для граждан Афганистана «с учетом нестабильной военно-политической ситуации» на его территории.

«…Во избежание проникновения на территорию Кыргызстана нежелательных лиц, а также массового въезда лиц, ищущих убежище, введены временные ограничения на оформление виз гражданам Афганистана, кроме оформления дипломатических и служебных виз (дипломатам и членам официальных делегаций)», — пояснили в МИД.

Афганские беженцы

13 августа ООН призвала соседние с Афганистаном страны не закрывать границы от беженцев, спасающихся от боевиков «Талибан»*

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.

«Количество человеческих жертв стремительно растет. Миссия ООН по содействию Афганистану предупредила, что без существенной деэскалации конфликта в стране будет побит антирекорд по количеству жертв среди гражданского населения за год — за всё время наблюдений ООН. Мы особенно обеспокоены влиянием ситуации на женщин и девочек. Начиная с конца мая, около 80% от четверти миллиона афганских беженцев — женщины и дети», — сказала тогда официальная представительница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.

А официальный представитель Всемирной продовольственной программы Томсон Пхири охарактеризовал ситуацию в Афганистане, как «имеющую все признаки гуманитарной катастрофы».

По данным ООН, в Афганистане уже сейчас катастрофически не хватает еды: голодает каждый третий житель страны.

22 августа ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали немедленно установить воздушный коридор, чтобы постоянно и беспрепятственно доставлять гумпомощь для афганцев.

«Еще до захвата страны талибами в помощи нуждались 18 миллионов ее жителей. Это была третья по масштабам гуманитарная операция в мире. При этом только в последние два месяца из родных мест бежали 300 000 афганцев […]

Поскольку в кабульском аэропорту запрещена посадка коммерческих рейсов, мы не можем ввезти в страну запасы гуманитарной помощи и доставить ее нуждающимся. Другие гуманитарные организации испытывают такие же трудности», — говорится в заявлении.

Захват Афганистана боевиками «Талибана»

Боевики радикального движения «Талибан» захватывали Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август. Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Талибы во дворце президента Афганистана / скриншот видео Al Jazeera

По данным издания BBC, зарубежные посольства ряда стран уже эвакуируют своих представителей и дипломатов из Кабула. Кыргызстан также проводит эвакуацию своих граждан.

По информации BBC, еще в июле талибы контролировали всего 90 районов по всей стране, но уже к середине августа под их контролем оказались 345 районов 33 провинций Афганистана, в том числе столица Кабул. К середине сентября США должны были вывести все свои войска из страны полностью, но пока вопрос об окончательном выводе Вашингтоном не решен.

В Афганистане остается небольшая группа ополченцев, которые не считают талибов легитимной властью и сопротивляются им. Они находятся в провинции Пандшер — это сейчас единственная провинция, не подконтрольная талибам. Лидерами сопротивления стали Ахмад Масуд, сын бывшего лидера антиталибовской коалиции Ахмад-Шаха Масуда, и вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

После того, как бывший президент Афганистана сложил полномочия и сбежал из страны, Салех, согласно Конституции Афганистана, стал временным главой страны. Он сообщил об этом в своем Twitter и обратился к мировым лидерам за поддержкой и консенсусом. Пока его никто публично не поддержал.

По данным международного телеканала Al Jazeera, к середине понедельника, 23 августа, силы талибов отбили ряд районов на севере Афганистана, которые на прошлой неделе перешли в руки ополченцев. Они приближаются к Пандшеру.

Sputnik Афганистан со ссылкой на Herat Times же сообщил, что между Таджикистаном и Панджшером налажен воздушный мост. По данным этого СМИ, вертолеты сил сопротивления впервые доставили из Таджикистана оружие, боеприпасы и необходимые войскам ополчения материалы.

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