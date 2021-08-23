Президент Садыр Жапаров 23 августа на церемонии награждения участников Олимпийских игр вручил почетные грамоты бывшему спикеру Ахматбеку Келдибекову и бывшему министру внутренних дел Мелису Турганбаеву.

Также глава государства лично вручил благодарственное письмо бывшему депутату Жогорку Кенеша Дамирбеку Асылбек уулу, которого судили за контрабанду.

Кто такой Асылбек уулу?

Дамирбек Асылбек уулу впервые стал депутатом в 25 лет в 2009 году, пройдя в парламент от партии «Ак Жол», которая создавалась свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым. Асылбек уулу имеет звание мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе, вице-президент Азиатской федерации борьбы.

В 2015 году Асылбек уулу тоже вошел в парламент, но уже от партии «Кыргызстан».

В феврале 2018 года он был задержан в Казахстане вместе с двумя другими кыргызстанцами в ходе спецоперации по борьбе с контрабандой. Через неделю после задержания МИД Казахстана сообщил, что у Асылбека уулу есть казахское гражданство.

По версии следствия, задержанные ввозили в Казахстан контрабанду напрямую из Китая через Кыргызстан с помощью «теневых схем». По этому делу казахские спецслужбы в общем задержали 35 человек.

Специализированный межрайонный суд Алматы 24 апреля 2019 года приговорил Асылбека уулу к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в «Создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «Экономической контрабанде». В ноябре того же года задержанных кыргызстанцев этапировали в Кыргызстан. Дело пересмотрели, но приговор оставили тот же.

Однако уже 21 августа 2020 года бывшего депутата освободили из-под стражи по амнистии. При этом двух его подельников оставили в колонии.

Кто такой Турганбаев?

Мелис Турганбаев возглавлял МВД с 2014 по 2016 годы. Осенью 2015 года он руководил операцией по поимке сбежавших из СИЗО заключенных. Двумя годами ранее имя Турганбаева упоминалось в скандале с бишкекчанкой Назик Чодроновой — она нарушила ПДД, а за ней гнался патруль милиции.

Погоню за Чодроновой записали и выложили в сеть — на видео нарушительница ПДД угрожала милиционерам «знакомством с Мелисом байке».

Летом 2016 года «Клооп» нашел бизнес Турганбаева в Болгарии — он зарегистрировал там компанию, будучи первым замминистра внутренних дел. Сам Турганбаев в разговоре с журналисткой «Клоопа» заявил, что у него «нет бизнеса в Болгарии».

В феврале 2019 года Турганбаев был назначен председателем Госслужбы исполнения наказаний. Он оставил этот пост перед парламентскими выборами 2020 года, чтобы принять в них участие с партией «Замандаш».

Грамоту от президента он получил как вице-президент Федерации по борьбе.

Кто такой Келдибеков?

Ахматбек Келдибеков в разное время занимал руководящие должности. При президентстве Аскара Акаева он возглавлял Соцфонд. Когда страной руководил Курманбек Бакиев, он возглавлял Налоговую службу.

В декабре 2010 года Келдибеков стал спикером Жогорку Кенеша и проработал на этой должности до декабря 2011 года.

Келдибеков сложил с себя полномочия спикера в декабре 2011 года после того, как депутатская спецкомиссия нашла подтверждения 11 из 13 обвинений, которые ранее озвучил лидер «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Сам Келдибеков назвал обвинения Текебаева в свой адрес «политической борьбой за место торага».

После этого на Келдибекова возбудили уголовное дело по статье «Коррупция» в бытность главой налоговой службы и соцфонда и в «Злоупотребление должностными полномочиями» во время работы спикером парламента.

Однако в 2015 году дело в отношении экс-спикера по «Коррупции» в Соцфонде закрыл Первомайский районный суд из-за истекшего срока давности.

Но по статье «Злоупотребление должностным положением» Верховный суд в 2016 году признал Келдибекова виновным и обязал выплатить штраф в десять миллионов сомов.

В 2017 году Келдибеков также выдвигался на пост президента, но из-за непогашенной судимости политик не смог участвовать в предвыборной гонке.

Кроме этого, журналисты «Клоопа» в 2016 году опубликовали расследование и нашли бизнес и земельный участок Аиды Токтоматовой — супруги Ахматбека Келдибекова — в Болгарии. Сам Келдибеков назвал доводы журналистов «попыткой очернения и клеветой».

Грамоту Келдибеков получил в качестве президента Федерации по тяжелой атлетике.

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