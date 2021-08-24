Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев раскритиковал скандальный закон о фейках, который накануне подписал президент.

«Этот закон защищает только саму власть от нападок в интернете. Он никак не предотвратит фейк информацию, распространение фабрик троллей, которые открываются на выборах или когда у нас происходит активизация в политике. Этот закон будет помогать власти защищать себя от нападок тех, кто замечает ошибки власти и пишет об этих ошибках», — заявил Бекешев в своем телеграм-канале.

По его словам, закон о фейках может привести к тому, что люди не смогут написать о том, что происходит в стране и обвинять власть.

«Мало кто теперь сможет написать о том, что кто-то покупает себе S-300, кто-то позволяет устраивать свадьбы своих детей в резиденции. Вот им будет тяжело», — отметил депутат.

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Бекешев также добавил, что закон вступит в силу не сразу.

«Закон заработает где-что через три, а может и больше месяцев. Потому что, в республиканский бюджет нужно внести изменения, должен какой-то госорган мониторить все», — рассказал он.

Садыр Жапаров 23 августа подписал скандальный закон «О защите от недостоверной (ложной) информации».

«Закон регулирует взаимоотношения лица, пострадавшего от недостоверной информации, и владельца информационных ресурсов, где данная информация была опубликована, регулирует их права и обязанности», — отметили в пресс-службе администрации президента.

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