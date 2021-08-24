Пресс-служба Бишкекского горсуда сообщила журналисту «Клоопа», что депутата Торобая Зулпукарова, задержанного по делу «Кумтора», 24 августа оставили под стражей.

Ранее защита Зулпукарова обжаловала решение Первомайского райсуда о мере пресечения для депутата. 27 июля этот суд продлил содержание депутата в СИЗО ГКНБ до 30 сентября 2021 года.

Как и в прошлый раз у суда собрались сторонники политика, требующие его освобождения.

Задержания по «Кумтору»

Кроме Зулпукарова, в деле о коррупции на «Кумторе» проходит депутат Асылбек Жээнбеков. Его Бишкекский горсуд 11 августа, как и Зулпукарова, оставил под стражей до 30 сентября.

Среди депутатов, заключивших сделку со следствием, также был Исхак Пирматов. По данным издания «Азаттык», Пирматов отпустили под подписку о невыезде.

Кроме них, по подозрению в коррупции, были задержаны экс-премьер-министры Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев, последний уже выплатил 50 млн сомов и был отпущен под домашний арест на время следствия.

Бабанов находится на лечении за рубежом. Также под стражей находится еще один экс-премьер-министр — Темир Сариев. Первомайский райсуд Бишкека вынес ему меру пресечения с содержанием в СИЗО ГКНБ до 30 сентября.

Дело вокруг рудника «Кумтор» развивается уже больше двух месяцев. За это время власти Кыргызстана ввели на руднике внешнее управление. Кроме этого, продолжается судебное разбирательство о банкротстве «Кумтора».

Вместе с этим канадская компания Centerra Gold Inc. сообщила, что подала иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор». Судебный иск подан в ответ на нарушения Болтурука перед компанией и «в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызстана».

Разбирательство по «Кумтору» коснулось и беглого президента Аскара Акаева, который прилетел в Бишкек 2 августа и дал показания по разработке рудника в бытность его президентства. Спустя неделю Акаев снова покинул Кыргызстан.