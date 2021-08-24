Бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева отпустили под домашний арест до конца срока следствия. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-центре ГКНБ.

В Госкомитете сообщили, что Абылгазиев выплатил государству 50 млн сомов.

В чём обвиняют Абылгазиева?

Абылгазиева задержали сотрудники ГКНБ 26 января и спустя два дня Первомайский суд Бишкека вынес решение оставить его под стражей на два месяца.

Бывший глава правительства проходит по обвинениям в коррупции и незаконном обогащении по делу «Кумтора». 17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что расследуются факты коррупции со стороны правительства Абылгазиева, которые дали разрешение на пользование природных ресурсов и земельных участков «Кумтор Голд Компани».

21 мая суд продлил арест экс-премьер-министра с содержанием в СИЗО ГКНБ до 26 июля.

6 июня стало известно, что Абылгазиева перевели на лечение в частную клинику «Бикард». Об это сообщало издание «Азаттык» со ссылкой на клинику. По их информации, у бывшего чиновника выявили сердечно-сосудистые заболевания.

В ГКНБ после задержания экс-чиновника сообщили, что за время премьерства у Абылгазиева значительно увеличились активы, превышая его официальный доход. Чтобы реализовать эти средства, он приобретал дорогую недвижимость, и вкладывался в строительную сферу, все это оформляя на фиктивные лица.

Должность главы правительства Абылгазиев занимал с апреля 2018 года по июнь 2020 года. Он покинул пост на фоне коррупционного скандала, связанного с продажей радиочастот. Абылгазиев ушел в отставку добровольно, потому что не хотел мешать работе кабмина своей непонятной с точки зрения закона ситуацией.