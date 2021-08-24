Фото / Instagram Мерьем Узерли.

Организаторы Азиатского Международного кинофестиваля сообщили, что в сентябре в Бишкек прилетит актриса Мерьем Узерли, сыгравшая роль Хюррем-султан в знаменитом турецком сериале «Великолепный век».

По информации организаторов, Узерли посетит Кыргызстан для участия в пресс-конференции и закрытом гала-ужине в честь нового проекта.

«Кроме Узерли, ожидается участие немецкого художника Мартина Вертманна, исполнительного директора фестиваля Джорджа Шамшума и продюсерки Мерал Мелики Дюран», — говорится в сообщении.

Актриса Мерьем Узерли была председательницей жюри на Азиатском Международном кинофестивале в 2019 году. Так же она состоит в совете самого фестиваля вместе с режиссерами Сергеем Бодровым, Жан-Марком Валле и актрисой Люси Лью.

За время своей карьеры Узерли дважды была признана лучшей международной актрисой в 2016 году и дважды получала премии за лучшую женскую роль за роль в сериале «Великолепный век».

Азиатский международный кинофестиваль основал в городе Лос-Анджелес общественный деятель Садык Шер-Нияз в 2015 году.

Цель фестиваля — укрепить связь между киноиндустриями Азии и США и предложить больше возможностей для сотрудничества.