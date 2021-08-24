Пресс-служба кабмина министров 24 августа сообщила, что в Кыргызстане ввели запрет на вывоз *катализаторов, бывших в употреблении, шлака, золы и остатков драгметаллов, содержащихся в этих катализаторах.

Запрет на вывоз устройств будет действовать полгода. Постановление подписал глава кабмина Улукбек Марипов.

* Катализатор — это устройство в выхлопной части автомобиля, которое ликвидирует в выхлопных газах вредные для человека и экологии химические вещества — сажу, окись углерода и окись азота. Эти вещества дожигаются в устройстве, превращаясь в сравнительно безопасный углекислый газ и водяной пар.

«Запрет направлен на охрану жизни и здоровья человека, окружающей среды, животных и растений путем сокращения загрязнения атмосферы выбросами выхлопных газов автомобилей», — пояснили в кабмине.

Незаконный вывоз устройств будет пресекать погранслужба.

О том, что кабмин планировал ввести запрет на вывоз катализаторов стало известно еще в феврале 2021 года. Однако тогда, в справке-обосновании к проекту говорилось, что «запрет вводится в целях предотвращения добровольного удаления или кражи с автомобилей катализаторов для последующей их перепродажи».

В документе также говорилось, что около 80% автомобилей в Кыргызстане либо не имеют катализаторов, либо имеющиеся не очищают выхлопы от вредных веществ.

Скупка катализаторов в Кыргызстане пользуется достаточным спросом. На торговых онлайн-площадках за них предлагают от 20 до 50 тысяч сомов.

Скриншот сайта по купле-продаже вещей с предложениями по скупке катализаторов

Катализатор — один из самых дорогих элементов, входящих в выхлопную систему автомобиля. Именно поэтому катализаторы предпочитают срезать, не меняя их.

Причина дороговизны этой детали — драгоценные металлы, содержащиеся в катализаторе: соли платины, родия или палладия. Цена на палладий в мире выросла из-за его дефицита, и, предположительно, сохранится на ближайшие годы. В одном катализаторе содержится примерно 5 грамм палладия.

Рост спроса, а затем и цен на этот металл произошел из-за ужесточения экологических требований к автомобилям.

Установка катализаторов на автомобили — требование активистов в Бишкеке уже не первый год в связи с экологической ситуацией: каждую зиму город накрывает смог.