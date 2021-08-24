Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 494 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 199 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 96;

Чуйская область — 45;

Иссык-Кульская область — 29;

Баткенская область — 8;

Джалал-Абадская область — 2;

Таласская область — 5;

Нарынская область — 9;

Ош — 4;

Ошская область — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 174 347 случаев заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 24 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 266 пациентов. Еще 2 010 человек лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 444 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 167 146 пациентов.