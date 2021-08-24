Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 494 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 199 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.
- Бишкек — 96;
- Чуйская область — 45;
- Иссык-Кульская область — 29;
- Баткенская область — 8;
- Джалал-Абадская область — 2;
- Таласская область — 5;
- Нарынская область — 9;
- Ош — 4;
- Ошская область — 1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 174 347 случаев заражения коронавирусом.
Также штаб сообщил, что на 24 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 266 пациентов. Еще 2 010 человек лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 444 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 167 146 пациентов.