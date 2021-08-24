Министр иностранных дел Руслан Казакбаев в интервью российскому изданию РИА Новости заявил, что вопрос об открытии еще одной военной базы России на территории Кыргызстана на фоне ситуации в Афганистане «пока не стоит».

Кантская авиабаза на праздновании 100 лет воздушного флота России.

По его словам, правительство Кыргызстана обсуждает вопросы укрепления границ с афганской стороной в международных организациях, в том числе в ОДКБ.

«При этом мы также считаем актуальным совместно укреплять кыргызско-таджикскую границу, как второй рубеж на пути возможного проникновения международных террористических организаций в центральноазиатский регион. В данном контексте мы ведем активную работу с Россией, но вопрос о возможности открытия еще одной военной базы России на территории республики пока не стоит», — сказал Казакбаев.

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Также, по словам министра, Кыргызстан и США не обсуждали сотрудничество по размещению американских военных.

«Мы обсуждаем с нашими партнерами пути оказания гуманитарного содействия дружественному народу Афганистана, ведется конкретная проработка приема в Кыргызстане афганских студентов», — рассказал Казакбаев.

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Авиабаза США на территории аэропорта «Манас».

Кроме этого, глава МИД отметил, что Кыргызстан получает обращения для получения визы от граждан Афганистана на постоянной основе.

«Сегодня на стадии рассмотрения находятся около 100 заявок. Все эти заявки — на учебную категорию виз», — уточнил он.

После Казакбаев добавил, что Кыргызстан готов направить гумпомощь дружественному народу Афганистана сразу же после стабилизации военно-политической ситуации.

Помимо этого, он заявил, что Кыргызстан будет рассматривать вопрос признания или непризнания правительства в Афганистане после его формирования.

«Мы выражаем надежду на то, что новые институты госуправления будут сформированы в правовом поле и с участием всех политических и этнических групп этой страны», — отметил министр.

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