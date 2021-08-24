Международный валютный фонд накануне провел крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования (СДР) между странами мира.

Заявление по поводу распределения почти $650 млрд сделала Кристалина Георгиева, директор-распорядитель организации.

«Это распределение послужит серьезным стимулом для мировой экономики, а при разумном использовании станет уникальной возможностью для преодоления текущего беспрецедентного кризиса», — отметила она.

Предполагается, что сейчас валютные резервы стран пополнятся и они будут менее зависимыми от каких-то «внешних заимствований». Так же финансы СДР можно использовать «для поддержки национальной экономики и усиления борьбы с кризисом».

Что вообще такое СДР?

Специальные права заимствования (SDR) — это особое средство для внутренних платежных расчетов МВФ. СДР считают на основе обменных курсов основных мировых валют: доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.

Сейчас в обращении находятся 204 млрд СДР — это примерно $290 млрд. После вливания объем СДР достигнет 456 млрд.

Чтобы использовать СДР, стране-участнице МВФ надо либо обменять ее на обычную мировую валюту, либо же получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ в счет СДР. Кроме того, СДР страна может расплатиться с долгом перед МВФ, если он у нее имеется.



Как распределяются средства по странам?

Пропорционально их долям квот в МВФ. То есть примерно $275 млрд уйдет в пользу стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Например, известно, что $25 млрд ушли на поддержку странам СНГ и Грузии, $17,5 млрд получает Россия.

ИА Tazabek с отсылкой на бишкекский офис МВФ сообщило, что Кыргызстану достанется $ 240 млн от этой суммы — или же 170 млн СДР. Как они будут распределены, пока неясно.

А расход средств как-то проверяется?

Да. Георгиева отметила, что для прозрачности и подотчетности МВФ создал базу. она поможет оценить, куда и насколько эффективно ушли средства. Так же она поможет для «оценки их возможного влияния на устойчивость долговой ситуации».

Кроме того, МВФ будет регулярно предоставлять обновленную информацию обо всех авуарах, операциях и торговле с СДР. Через два года о крупнейшем в истории распределении СДР будет выпущен отчет.

Также фонд призвал более устойчивые экономические страны «добровольно направлять часть СДР в пользу наиболее нуждающихся государств».

«Настоящее распределение СДР — важнейший компонент более широких усилий МВФ по оказанию поддержки странам в условиях пандемии. К ним относятся: предоставление 85 странам нового финансирования в объеме 117 млрд долларов США; облегчение долгового бремени для 29 стран с низкими доходами; стратегические рекомендации и развитие потенциала более чем в 175 странах в целях обеспечения более прочного и устойчивого восстановления», — заключила Георгиева.