«Кумтор Голд Компани» (КГК) объявила сбор предложений от потенциальных партнеров для строительства малой ГЭС на руднике Кумтор. Сообщение о приеме предложений на обследование и строительство объекта появилось на сайте компании 24 августа.

По информации компании, сначала организации, желающие сотрудничать, должны прислать соглашение о неразглашении, заполненный опросник от «Кумтора» и документацию, указанную в опроснике.

На втором этапе компаниям, прошедшим отбор, вышлют некую «ссылку с презентацией». О чем будет презентация, почему-то не указывается. При этом, на сайте компании сказано, что по ней могут возникнуть вопросы, которые «будут обсуждаться».

И только после обсуждения наиболее подходящим соискателям вышлют формат коммерческого предложения, которое надо будет заполнить.

«КГК оставляет за собой право полностью или частично принять, или отклонить полученное коммерческое предложение, и отобрать самых конкурентных по мнению КГК заявителей. КГК свяжется только с предварительно отобранными кандидатами. КГК однозначно заявляет об отказе от обязательств по компенсации каких-либо издержек, понесенных заявителем в рамках указанного приглашения», — отмечается на сайте компании.

При этом неизвестно, где именно на территории рудника собираются возвести малую ГЭС. Не указано и то, сколько предприятие, которое сейчас находится во внешнем управлении властей Кыргызстана в лице Тенгиза Болтурука, намерено потратить на этот проект.

Так же неясно, по каким критериям в КГК будут выявлять наиболее «конкурентных заявителей».

Что происходит с рудником Кумтор?

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» более десяти лет разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra.

В 2021 году Октябрьский райсуд 7 мая постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли поправки, которые позволяют ввести внешнее управление в некоторых компаниях.

Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

Что предприняла Centerra Gold?

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана на внешнее управление в своей «дочке» и преследовать ее по всем штрафам и налоговым претензиям. В Centerra Gold Inc. считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться от кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».

Позже Centerra опубликовала отчет за второй квартал этого года. В нем компания оценила ущерб от перехода месторождения Кумтор под управление Кыргызстана в $926,4 млн.

Позже в ответ на введение внешнего руководство в «Кумторе» канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства и «фактически захватило контроль над рудником».

Кроме этого Centerra Gold подала иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор».

Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.

Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».

1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства.

А 19 августа суд отложил на неопределенный срок заседание, где должны были рассмотреть иск о банкротстве «Кумтора». Уведомление об отложении заседания было подано юристами, представляющими интересы кыргызской стороны.