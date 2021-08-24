Исполняющий обязанности мэра города Ош Алмаз Мамбетов 23 августа провел пресс-конференцию, а после устроил фуршет для журналистов.

На фотографиях корреспондента «Азаттык» в Оше Дастана Үмөтбай уулу, которые опубликованы в Твиттере, можно увидеть, что на столе присутствовали и роллы, и чучук и многое другое. Фуршет, судя по фотографиям, был организован рестораном «ИЗЮМ», так как на салфетнице можно увидеть надпись с названием именно этого ресторана.

Фуршет, организованный для журналистов Алмазом Мамбетовым. Фото: Дастан Үмөтбай уулу Фуршет, организованный для журналистов Алмазом Мамбетовым. Фото: Дастан Үмөтбай уулу Фуршет, организованный для журналистов Алмазом Мамбетовым. Фото: Дастан Үмөтбай уулу

Перед пресс-конференцией Дастан Үмөтбай уулу спросил у Мамбетова, на чьи средства проводится фуршет. На вопрос Мамбетов ответил, что деньги «из его личного кармана».

По словам Мамбетова, на должность и.о. мэра, он пришел по приглашению Садыра Жапарова. Также, он является единственным кандидатом в мэры, которого предложил городской кенеш.

В ноябре прошлого года, новоявленный руководитель Ошской области Жарасул Абдраимов точно также провел пресс-конференцию, а после подарил журналистам мультиварки. Подарок был вручен журналистам в честь профессионального праздника журналистов.

Дипломат, мэр, руководитель ГРС

Алмазу Мамбетову — 45 лет. В 1999 году он окончил факультет «Дипломатии и международных отношений» Международного университета Кыргызстана. Профессиональный путь начал в МИД секретарем-референтом.

В 2002-2003 годы занимал должность главного специалиста отдела связи и маркетинга в Министерстве спорта и туризма, в 2004-2007 годы работал секретарем департамента государственных протоколов в МИД. В 2008-2010 годы трудился в госпредприятии «Кыргыз темир жолу».

Затем, в 2011 году он руководил управлением по международному сотрудничеству при мэрии города Бишкек. В 2014-2016 годах работал в PR-отделе ОсОО «Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компани Лимитед».

В 2016 году фракция СДПК, которая была в составе Балыкчинского городского кенеша, предложила кандидатуру Мамбетова на пост мэра города — на этой должности он проработал три года. На посту мэра он запомнился тем, что обматерил экс-мэра Сатыбека Шамшудинова. Во время телефонного разговора, у них случилась словесная перепалка и Мамбетов пригрозил Шамшудинову, что он «убьет» и «порвет ему зад» . Позже Мамбетова обвинили по статье «Угроза жизни» и приговорили к штрафу в две тысячи сомов.

Несмотря на это, в 2019 году он руководил Госрегистром, а после октябрьских событий в прошлом году был назначен руководителем управделами президента.

По теме: