Журналистка-расследовательница Мээрим Сырдыбаева и «МедиаХаб Али Токтакунова» выпустили совместное расследование о рынке поддельных ПЦР-тестов в Бишкеке и Таласе.
Они выяснили, что справки подделывают даже в крупных частных лабораториях, чтобы въехать в страны ближнего зарубежья. Цена таких поддельных ПЦР-тестов варьируется от 500 сомов до $100.
Бишкек и «Лаборатория Бонецкого»
По словам Сырдыбаевой, чтобы найти тех, кто продаёт поддельные ПЦР-тесты, она отправилась на КПП «Ак-Жол — Автодорожный» на кыргызско-казахской границе.
«Я специально легенду придумала о том, что я планирую поехать в Россию, но у меня положительный результат ПЦР-теста. Мне нужен отрицательный […] Тамошние люди мне подсказали, что мне может помочь человек по прозвищу “Бека Малыш”. Он, оказывается, этим КПП занимается», — рассказала журналистка.
По её словам, она связалась с этим человеком по WhatsApp. Поддельный ПЦР-тест для журналистки оценили в 3 тысячи сомов.
«Мы недолго общались. Он сказал, что завтра к трём часам дня справка будет готова. К этому времени я встретилась с ним и купила поддельный ПЦР-тест. Я не сдавала никакие анализы. Ко мне пришёл этот Бека и дал справку, оригинал и копию», — рассказала Сырдыбаева.
Журналистка сообщила, что справка, которую ей продали, оказалась из «Лаборатории Бонецкого».
«Я у него [Беки] спросила: “Ты работаешь с “Бонецким”?” В ответ он сказал: “Нет. Они не работают с незнакомыми людьми. Мой человек там есть, он мне делает”», — рассказывает она.
По словам Сырдыбаевой, мужчина рассказал ей, что раньше работал таким же образом с частной лабораторией «Аквалаб».
«Эже, если вопрос будет в повышенной температуре, то можете дать там медсёстрам 500 сомов […] Я не могу дешевле сделать, потому что у вас положительный. Если просто быстро хотели сделать справку, то это было бы 1700-2000 сомов», — говорит «Бека Малыш» на снятой скрытой камерой записи.
После этого, по словам журналистки, она отправилась в саму «Лабораторию Бонецкого». Там она попросила ей распечатать ещё один экземпляр ПЦР-теста.
«Они ничего не заподозрили. Пошли искать оригинал ПЦР-теста, но не нашли в базе. После того, как они не нашли его в своей базе, сотрудники сказали мне: “Справка поддельная” […] Мне объяснили, что, во-первых, данных нет базе. Во-вторых, справка была написана разными шрифтами», — рассказала она.
Позже коммерческий директор «Лаборатории Бонецкого» Эсен Шеримбаев в разговоре с журналисткой рассказал, что их справки очень часто подделывают.
«Мы сами выявляем. Обращаемся туда [в правоохранительные органы], но результата никакого. Они приходили раз десять, мы давали все данные. Они даже сказали, что задержали, но мы не знаем этого», — сказал он.
По его словам, иногда они выявляли в день по 200 поддельных ПЦР-тестов, которые продавали по 5 тысяч сомов.
«Там не совпадают только шрифты и заглавная буква. Мы же думали, что QR-код подделать не смогут, но когда телефон ставишь, то всё выходит как надо», — говорит Шеримбаев.
По словам журналистки, коммерческий директор «Лаборатории Бонецкого» в разговоре с ней сказал, что иногда стоимость поддельной справки ПЦР-теста может доходить до $100.
«Он мне сказал, что большинство тех, кто покупают — простые люди. Они приходят группами и им по WhatsApp говорят: “Позвони на этот номер и там тебе сделают ПЦР-тест за 2 часа” […] После того, как они получают поддельные справки те, кто хотел улететь — улетают. Те, кто не смог вылететь по различным причинам, потерял или у их справки заканчивается срок годности, идут в “Лабораторию Бонецкого”. Там они просят снова распечатать, и тут же выясняется, что справка поддельная», — рассказала она.
Талас и поддельные ПЦР-тесты за 500 сомов
По словам Сырдыбаевой, затем она отправилась на пункт пропуска «Чон-Капка» в Таласской области. Там, по её словам, торговали поддельными ПЦР-тестами, как «лепёшками в магазине».
Она отметила, что Талас граничит с Казахстаном и «всегда буквально всё закупал» из соседнего города Тараз.
«Но сейчас они не могут, как раньше свободно переходить границу. Границу пересекают грузовые машины, но для въезда им нужен ПЦР-тест», — говорит журналистка.
По её словам, чтобы въехать в Тараз, водители покупают поддельные справки за 500 сомов.
«Те, кто делает эти ПЦР-тесты, сидят прямо рядом с границей в обменном бюро. Справку делают за 2 часа. Один из водителей мне рассказал, что у них есть группа в WhatsApp. Например, если кто-то завтра поедет в Тараз, то он пишет в эту группу и отправляет свой паспорт. Он забирает справку прямо у границы, заходит в это обменное бюро и пересекают границу», — рассказала журналистка.
По словам Сырдыбаевой, она пыталась взять интервью у водителей, но те агрессивно отказались, сказав, что «эта система уже укоренилась и за этим стоит криминал». Журналистке порекомендовали ей продолжить работу в Бишкеке.
«Они мне прямо сказали: “Вы знаете, что происходит в Кыргызстане. Зарплата маленькая. Работы нет. Мы еле платим эти 500 сомов, чтобы пересекать границу. Вы и это хотите отобрать?” Они на меня очень сильно разозлись», — говорит она.
По словам журналистки, местные жители ей рассказали, что после того, как милиция задержала подозреваемых в подделке ПЦР-тестов в Таласе*, то «их деятельность застыла на неделю и они не могли пересекать госграницу».
*В конце марта в пограничном пункте «Чон-Капка» милиция задержала двух человек по подозрению в подделке ПЦР-тестов. Они продавали справки в районах Кара-Бура и Манас за сумму от 500 до 1500 сомов.
«Один из водителей дал мне свой старый поддельный ПЦР-тест. На нем стоит печать Госсанэпиднадзора. Тут даже работает QR-код, но он ведёт не на сайт ведомства, а открывается гугл-диск с этой справкой в PDF формате», — сказала она.
По словам Сырдыбаевой, поддельными ПЦР-тестами пользуются водители из Манасского, Кара-Буринского, Бакай-Атинского районов Таласской области.
Позже журналистка нашла здание, где делали поддельные справки для обменного бюро. Люди, работающие с этим, рассказали, что их справки «не пройдут в аэропорту», они годятся только для Тараза и России. Стоимость справки для Казахстана — 500 сомов, а для России — 1000 сомов.
«Я зашла на второй этаж. Там оказывается есть филиал “Аквалаба”. Там меня встретила женщина по имени Назира. Она была медсестрой “Аквалаба”. До этого через знакомых ей рассказали, что я улетаю в Турцию. Она попросила 1 700 сомов и взяла мазок из горла», — сказала журналистка.
Позже, по словам Сырдыбаевой, она обратно приехала в Бишкек и связалась с Назирой. По телефону журналитска рассказала медсестре «Аквалаба», что заболела COVID-19 и у неё выходит положительный ПЦР-тест.
«В тот же день я ей отправила на карту 2 000 сомов. По WhatsApp отправила копию своего паспорта. На следующий день в 10 часов она [Назира] позвонила и сказала, что готовит справку и послезавтра я могу в любом филиале “Аквалаба” забрать результаты», — рассказала журналистка.
Затем она отправилась в один из филиалов «Аквалаба», где ей распечатали справку с отрицательным результатом «без каких-либо проблем».
Заведующая лабораторией «Аквалаб» Ирина Цопова признала факт подделывания ПЦР-тестов сотрудницей и сообщила, что после внутреннего расследования её уволили.
Но до этого Цопова* предложила Сырдыбаевой «опубликовать материал с другой подачей».
«Поднимется людская масса и все будут кричать: “Закройте “Аквалаб”! Просьба, давайте это опубликуем с какой-то другой подачей”», — сказала она.
*Саму Цопову ранее также обвиняли в подделке документов. В мае 2019 года тогда ещё лаборантку Ирину Цопову задержали по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева из заключения.
По данным следствия, Цопова и онколог Эмиль Макимбетов подтвердили диагноз «острый миелобластный лейкоз» у Батукаева, благодаря которому он вышел на свободу. Им тогда предъявили обвинения в соучастии в коррупции, подделке документов и служебном подлоге.
Сами обвиняемые говорили, что не видели Азиза Батукаева, им доставили анализы действительно больного человека и они дали медобоснование. 17 августа 2019 года Ирину Цопову освободили под подписку о невыезде.
В 2020 году суд приговорил её к штрафу в размере 260 тысяч сомов.