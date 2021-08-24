По словам Сырдыбаевой, чтобы найти тех, кто продаёт поддельные ПЦР-тесты, она отправилась на КПП «Ак-Жол — Автодорожный» на кыргызско-казахской границе.

«Я специально легенду придумала о том, что я планирую поехать в Россию, но у меня положительный результат ПЦР-теста. Мне нужен отрицательный […] Тамошние люди мне подсказали, что мне может помочь человек по прозвищу “Бека Малыш”. Он, оказывается, этим КПП занимается», — рассказала журналистка.

По её словам, она связалась с этим человеком по WhatsApp. Поддельный ПЦР-тест для журналистки оценили в 3 тысячи сомов.

«Мы недолго общались. Он сказал, что завтра к трём часам дня справка будет готова. К этому времени я встретилась с ним и купила поддельный ПЦР-тест. Я не сдавала никакие анализы. Ко мне пришёл этот Бека и дал справку, оригинал и копию», — рассказала Сырдыбаева.

Журналистка-расследовательница Мээрим Сырдыбаева и «Бека Малыш» на встрече. Фото: скриншот с видео расследования

Журналистка сообщила, что справка, которую ей продали, оказалась из «Лаборатории Бонецкого».

«Я у него [Беки] спросила: “Ты работаешь с “Бонецким”?” В ответ он сказал: “Нет. Они не работают с незнакомыми людьми. Мой человек там есть, он мне делает”», — рассказывает она.

По словам Сырдыбаевой, мужчина рассказал ей, что раньше работал таким же образом с частной лабораторией «Аквалаб».

«Эже, если вопрос будет в повышенной температуре, то можете дать там медсёстрам 500 сомов […] Я не могу дешевле сделать, потому что у вас положительный. Если просто быстро хотели сделать справку, то это было бы 1700-2000 сомов», — говорит «Бека Малыш» на снятой скрытой камерой записи.

После этого, по словам журналистки, она отправилась в саму «Лабораторию Бонецкого». Там она попросила ей распечатать ещё один экземпляр ПЦР-теста.

«Они ничего не заподозрили. Пошли искать оригинал ПЦР-теста, но не нашли в базе. После того, как они не нашли его в своей базе, сотрудники сказали мне: “Справка поддельная” […] Мне объяснили, что, во-первых, данных нет базе. Во-вторых, справка была написана разными шрифтами», — рассказала она.

Журналистка-расследовательница Мээрим Сырдыбаева и её поддельный ПЦР-тест. Фото: скриншот с видео расследования

Позже коммерческий директор «Лаборатории Бонецкого» Эсен Шеримбаев в разговоре с журналисткой рассказал, что их справки очень часто подделывают.

«Мы сами выявляем. Обращаемся туда [в правоохранительные органы], но результата никакого. Они приходили раз десять, мы давали все данные. Они даже сказали, что задержали, но мы не знаем этого», — сказал он.

По его словам, иногда они выявляли в день по 200 поддельных ПЦР-тестов, которые продавали по 5 тысяч сомов.

«Там не совпадают только шрифты и заглавная буква. Мы же думали, что QR-код подделать не смогут, но когда телефон ставишь, то всё выходит как надо», — говорит Шеримбаев.

По словам журналистки, коммерческий директор «Лаборатории Бонецкого» в разговоре с ней сказал, что иногда стоимость поддельной справки ПЦР-теста может доходить до $100.

«Он мне сказал, что большинство тех, кто покупают — простые люди. Они приходят группами и им по WhatsApp говорят: “Позвони на этот номер и там тебе сделают ПЦР-тест за 2 часа” […] После того, как они получают поддельные справки те, кто хотел улететь — улетают. Те, кто не смог вылететь по различным причинам, потерял или у их справки заканчивается срок годности, идут в “Лабораторию Бонецкого”. Там они просят снова распечатать, и тут же выясняется, что справка поддельная», — рассказала она.

Талас и поддельные ПЦР-тесты за 500 сомов