Пресс-служба Верховного суда сообщила, что 23 августа Свердловский райсуд Бишкека признал незаконным и необоснованным прекращение расследования смерти правозащитника Азимжана Аскарова.

«Суд удовлетворил жалобу защиты на постановление следователя ГСИН о прекращении уголовного дела по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова. Таким образом, постановление следователя признано незаконным и необоснованным. Судья посчитала доводы следствия, что допрос свидетелей невозможен ввиду их неявки или отсутствия, несостоятельными», — сказал адвокат Айдар Сыдыков.

Он отметил, что расследованием дела займется ГСИН. Однако адвокаты собираются добиваться передачи дела в ГКНБ, потому что ГСИН заинтересована в прекращении уголовного дела.

Смерть Аскарова

Азимжан Аскаров.

Правозащитника Азимжана Аскарова осудили по нескольким тяжким статьям после межэтнического конфликта 2010 года и приговорен к пожизненному заключению. Он скончался 25 июля 2020 года в исправительной колонии №47 в Бишкеке.

Аскарову было 69 лет и в последние дни перед смертью его здоровье значительно ухудшилось. Причиной смерти Аскарова стала острая дыхательная недостаточность, которая развилась на фоне двусторонней тотальной пневмонии.

Хотя адвокат требовал госпитализации правозащитника, власти ограничились лишь тем, что предложили перевести Аскарова в колонию №47, в которой находится центральная больница Госслужбы исполнения наказаний. По данным же ГСИН, Аскаров сам отказывался от госпитализации.

По факту смерти правозащитника было начато досудебное расследование. Однако позже следователь ГСИН прекратил дело за отсутствием состава преступления.

«Бир Дуйно — Кыргызстан» и адвокаты Айдар Сыдыков и Бакытбек Автандил уулу подали апелляцию в Свердловский районный суд, утверждая, что решение следователя было незаконным. Однако 1 июня райсуд также принял решение о прекращении расследования — срок подачи апелляции адвокатов истек. Затем правозащитники оспорили это решение в Бишкекском горсуде.

В конце июля Бишкекский городской суд отменил решение Свердловского райсуда о прекращении уголовного дела по факту смерти в исправительной колонии правозащитника Азимжана Аскарова.

«Теперь дело будет пересмотрено в Свердловском районном суде. Мы полностью поддерживаем решение городского суда. “Бир Дуйно — Кыргызстан” и юристы продолжат борьбу за качественное и полное расследование смерти Азимжана Аскарова», — сказала тогда координатор правозащитного движения «Бир Дуйно — Кыргызстан» Аида Байжуманова.

Ранее правозащитный центр «Бир Дуйно» обратился к президенту Садыру Жапарову в связи с годовщиной июньских событий на юге Кыргызстана в 2010 году. Они назвали конфликтом интересов, то что расследование смерти Аскарова проводит ГСИН и отметили, что в ведомстве отказались от проведения повторной независимой экспертизы.

Кто такой Аскаров?

Азимжан Аскаров — один из самых известных правозащитников Кыргызстана — провел в заключении последние 10 лет своей жизни. Аскарова задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана.

Его обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». Затем 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В деле Азимжана Аскарова имелся ряд противоречий — приговоры правозащитнику выносили, в основном, только на показаниях милиционеров. Кроме этого, Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым.

Правозащитники связывали гонения против Аскарова с тем, что он занимался расследованиями пыток со стороны милиции.

В 2016 году Комитет ООН потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и выпустили его из-под стражи, однако этого не произошло. Было проведено повторное рассмотрение его дела в суде, но приговор остался прежним.