Спортсмен из Кыргызстана Турсунбек Асылгазиев завоевал титул чемпиона мира по *джиу-джитсу.

Соревнования проходили с 19 по 22 августа в столице Украины Киеве. Как рассказал Асылгазиев изданию «Спутник Кыргызстан», он выступал в весовой категории до 92 кг, а в финале одержал победу над соперником из Казахстана Бейбитом Закировым.

Кроме джиу-джитсу Асылгазиев занимается смешанными боевыми искусствами — ММА, в 2016 году он стал чемпионом JFC.

* Джиу-джитсу — японское боевое искусство, оно включает в себя техники работы с оружием и без него; искусство рукопашного боя, основным принципом которого является «мягкая», «податливая» техника движений.