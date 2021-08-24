Пресс-служба ОАО «Северэлектро» сообщила, что в жилмассиве Ак-Босого состоялась церемония закладки капсулы в основание здания Северного района электрических сетей (РЭС).

Закладка капсулы. Фото: КНИА «Кабар»

В мэрии города отметили, что новый РЭС позволит увеличить мощности и повысит оперативность ремонта электросетей в северной части города и близлежащих жилмассивах.

«Впервые за годы независимости в стране компания “Северэлектро” начинает строительство нового РЭС. Как вы знаете, город Бишкек за последние годы стремительно расширяется, увеличивается количество абонентов и потребление электроэнергии. Новый Северный РЭС позволит разгрузить электрические сети и обеспечить надежное электроснабжение потребителей», — сказал министр энергетики Доскул Бекмурзаев.

По данным муниципалитета, строительство планируется завершить к 22 декабря этого года.

Отключения света

В Бишкеке нередко отключается электричество из-за различных аварий. Также страна находится в энергетическом кризисе из-за сезона маловодья — основную часть электроэнергии республики генерируют Токтогульская ГЭС.

Кроме того, некоторые горожане сообщают, что под предлогом ремонта летом энергетики слишком часто отключают свет.

«Рабочий городок чаще отключают по ночам. Узнаю об отключении по размороженным продуктам в холодильнике. Друг в нижней части, у БЧК живет — такая же история и у него», — приводит слова горожанина ИА 24.kg.

Отключают электричество из-за ремонтных работ не только в столице, но и в регионах.

«Просто достали уже. Практически каждую неделю сидим без электричества с 9.00 до 17.00. Бесконечные профилактические работы. Что еще там можно чинить?» — возмущается жительница одного из сел.

Сами энергетики говорят, что эти отключения плановые и они будут продолжаться до сентября-октября этого года.

В Нацэнергохолдинге объясняют причину долгих ремонтных работ тем, что из-за введенных ограничений в 2020 году из-за пандемии COVID-19 частично предусмотренный на тот год плановый ремонт был передвинут на 2021 год.

«У распредкомпаний* есть плановые работы. По этим планам, на сегодня закончены 90% ремонтных работ, но работы ещё продолжаются. Кроме того, у компаний есть и капитально строительные работы […] Работают по графику. Из-за ремонтных работ до сентября-октября будут отключать электричество», — сказал 20 июля зампредседателя Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжамамбетов.

*В Кыргызстане есть 4 распределительные компании. Каждая из них обслуживает свой регионы или регионы.

ОАО «Северэлектро». Обслуживает Таласскую, Чуйскую области и город Бишкек.

ОАО «Востокэлектро». Обеспечивает светом Иссык-Кульскую и Нарынскую области;

ОАО «Ошэлектро». Баткенская, Ошская области и город Ош;

ОАО «Жалалабатэлектро» — только Джалал-Абадская область.

Власти уверяют, что массовых отключений электричества в предстоящий осенне-зимний период не будет.