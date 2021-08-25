Находящиеся в Кыргызстане граждане Афганистана 25 августа вновь вышли на митинг к зданию представительства ООН в Бишкеке. Об этом пишет ИА 24.kg.

По данным журналистов, просьбы беженцев те же, что и до этого — разрешение на въезд в США, Канаду или страны Западной Европы и выдача необходимых для этого документы. Либо, беженцы просят кыргызские власти выдать им статус беженца.

По словам митингующих, среди них есть и те, кто уже на протяжении 20 лет живёт в Кыргызстане нелегально, так как власти страны отказали в выдачи им статуса беженца.

Но милиционеры попросили афганских беженцев разойтись. По данным kaktus.media, в мэрии Бишкеке организаторам акции было отказано в её проведении ввиду сложной эпидемической ситуации.

Издание со ссылкой на митингующих сообщило, что двоих беженцев забрали в милицию за проведение несанкционированного митинга.

Ранее афганские беженцы уже выходили на митинг к зданию ООН. Кроме того, они выходили на пикет и у посольства США в Кыргызстане.

Афганские беженцы вышли на митинг у посольства на фоне захвата Афганистана боевиками «Талибана»*.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.

После этого власти Кыргызстана заявили, что готовы выдать 500 виз афганским студентам. Правительство США же заявило, что готово оплатить 150 студентам из Афганистана учебу в АУЦА в Бишкеке.

Начальница управления по работе с кайрылманами и беженцами минздрасоцразвития Жыпара Мамбетова 16 августа сообщила, что Кыргызстан готов принять до 1200 беженцев из Афганистана. Однако, отметила, что в вопросе о приёме беженцев из Афганистана «в первую очередь будут учитываться интересы национальной безопасности».

А уже 23 августа власти Кыргызстана ужесточили правила въезда для граждан Афганистана «с учетом нестабильной военно-политической ситуации» на его территории.

«…Во избежание проникновения на территорию Кыргызстана нежелательных лиц, а также массового въезда лиц, ищущих убежище, введены временные ограничения на оформление виз гражданам Афганистана, кроме оформления дипломатических и служебных виз (дипломатам и членам официальных делегаций)», — пояснили в МИД.

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Фото на заглавной ИА 24.kg