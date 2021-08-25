Бишкекский городской суд 25 августа оставил в силе меру пресечения экс-премьер-министру Темиру Сариеву в виде заключения под стражей в СИЗО ГКНБ. Об этом журналисту «Клоопа» сообщили в пресс-службе суда.

Пока Бишкекский горсуд выносил решение в отношении политика у здания суда собрались сторонники Сариева, требующие его освобождения.

Решение суда осталось без изменений, а значит Сариев пробудет в СИЗО до 30 сентября. Ранее, 5 августа, такое решение вынес Первомайский районный суд Бишкека. Тогда политика задержали по делу о коррупции на «Кумторе».

Адвокат Сариева Тимур Султанов заявил, что обжалует это решение в Бишкекском горсуде.

По данным ГКНБ, Сариев, будучи министром экономики и одновременно председателем Госкомиссии* по изучению деятельности «Кумтора», занизил сумму экологического ущерба от работы рудника на несколько млрд сомов.

*В 2011 году Сариев стал министром экономики и через год возглавил госкомиссию по изучению деятельности «Кумтора». Он был министром экономики с 2011 по 2015 год. В 2015 Сариев стал премьер-министром страны, но через год подал в отставку из-за скандала вокруг реконструкции автодороги Балыкчы — Корумду.

Кроме Сариева, в СИЗО ГКНБ до 30 сентября будут находится депутаты Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров. Они были также задержаны по делу о коррупции на руднике Кумтор. В их поддержку сторонники также устраивали митинги.

Среди депутатов, заключивших сделку со следствием, был Исхак Пирматов. По данным издания «Азаттык», Пирматова отпустили под подписку о невыезде.

Кроме них, по подозрению в коррупции, были задержаны экс-премьер-министры Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев, последний уже выплатил 50 млн сомов и был отпущен под домашний арест на время следствия. Бабанов находится на лечении за рубежом.

Дело вокруг рудника «Кумтор» развивается уже больше двух месяцев. За это время власти Кыргызстана ввели на руднике внешнее управление. Кроме этого, продолжается судебное разбирательство о банкротстве «Кумтора».

Вместе с этим канадская компания Centerra Gold Inc. сообщила, что подала иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор». Судебный иск подан в ответ на нарушения Болтурука перед компанией и «в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызстана».

Разбирательство по «Кумтору» коснулось и беглого президента Аскара Акаева, который прилетел в Бишкек 2 августа и дал показания по разработке рудника в бытность его президентства. Спустя неделю Акаев снова покинул Кыргызстан.