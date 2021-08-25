Сборная Кыргызстана 24 августа приняла участие в церемонии открытия в XVI Паралимпийских летних игр 2020. Она стартовала в Токио.

Флаг страны пронёс паралимпиец Арыстанбек Базаркулов.

Кыргызская сборная на Паралимпийских играх 2020. Фото / КНИА «Кабар»

Сами игры продлятся с 24 августа по 5 сентября. На Паралимпиаде всего будут участвовать 4 403 спортсмена из 162 команд. Спортсмены будут выступать в 22 видах спорта.

Кыргызстан на Паралимпиаде будут представлять два спортсмена. В толкании ядра выступит Арыстанбек Базаркулов, а Хайитхон Хусан кызы поборется за медали в пара-дзюдо в весовой категории до 57 кг среди незрячих спортсменок.

Хайитхон Хусан кызы будет выступать 28 августа в 13:30 по бишкекскому времени, а Базаркулов 4 сентября в 12:35.